Dragon Ball Super: Super Hero – Le film d’animation prend la première place des classements au box-office au Japon

pendant ce temps est Dragon Ball Super : Super héros Le film d’animation a commencé dans les cinémas japonais et de la meilleure manière Super Saiyan laissé la compétition derrière. Le deuxième long métrage de la franchise a pris d’assaut le premier week-end 1ère place dans les palmarès du cinéma (via Anime News Network)!

Dragon Ball Super : Super Hero célèbre une sortie en salles réussie

Au 11 juin 2022 a couru la plus jeune ramification d’écran du mangaka Akira Toriyama a créé une franchise culte sur l’État insulaire. À l’origine, la première était déjà prévu pour avril de cette année encore une cyberattaque au studio Toei Animation a causé un retard.

Malgré ce revers, Goku et ses amis ont pu la première place sécurisé dans les palmarès du cinéma japonais. Total recherché environ 498 000 personnes Découvrez Dragon Ball Super: Super Hero dans les cinémas pendant les deux premiers jours. Avec cela, le film d’animation pourrait commencer son week-end d’ouverture rapporter environ 670 millions de yens (env. 4,73 millions d’euros)..

De plus, le deuxième film d’animation de la série « Dragon Ball Super » a célébré une sortie en salles réussie. Cependant, le titre reste derrière son prédécesseur, Dragon Ball Super : Broly. Pour cela pourrait dans les trois premiers jours plus de 820 000 billets sont vendus, ce qui entraîne des bénéfices bruts d’environ 1,05 milliard de yens (environ 7,41 millions d’euros) est équivalent à.

Mais comment se fait cette différence ? Une fois « Broly » lancé, contrairement à maintenant « Super Hero », un vendredi et pas de samedi. De plus, le film précédent a fait ses débuts le 14 décembre au Japon, juste avant Noël, quand les grands films se déroulent généralement surtout de nombreux téléspectateurs peut porter. Il a également dirigé la partie précédente de la franchise Dragon Ball dans plus de 100 cinémas supplémentaires sur.

Il faudrait donc divers facteurs être responsable du démarrage un peu plus faible dans les cinémas. « Dragon Ball Super : Super Hero » est en fête dans les salles allemandes Août 2022 créé dans le cadre de Crunchyroll Anime Nights.