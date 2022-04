Dragon Ball Super : Super Hero – Le film d’animation a enfin une nouvelle date de sortie !

L’attente et l’espoir sont terminés, car Dragon Ball Super : Super héros j’en ai enfin un nouvelle sortie cinéma se faire donner. Récemment, les choses n’allaient pas très bien à cet égard, car dans le contexte d’une rapport récemment publié on disait que le film d’animation était toujours dans l’air.

La prochaine aventure Dragon Ball Super commence dans deux mois

A l’origine la dernière aventure cinématographique de Goku et ses amis devrait déjà le 22 avril 2022 commencer dans les cinémas japonais. mi-mars Cependant, le groupe Toei Animation est alors devenu Victime d’une cyberattaquequi devrait avoir un impact sur diverses productions animées. One Piece et autres séries animées ont été forcés de faire une pause pendant Dragon Ball Super: Super Hero reporté indéfiniment devenu.

L’article mentionné au début indiquait qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant une nouvelle sortie en salles du film d’animation et une nouvelle date de sortie serait encore en suspens. Aujourd’hui, cependant, les responsables ont finalement révélé la nouvelle date de lancement sur le site officiel de la franchise. Le prochain long métrage dérivé de la franchise populaire est maintenant lancement au Japon le 11 juin 2022.

A l’occasion de l’annonce les créateurs se sont excusés auprès des fans pour le temps d’attente plus long et a également confirmé que tous les billets achetés jusqu’à présent sont toujours valables. D’ailleurs, les responsables veulent du temps supplémentaire ne le laisse pas se perdre et les utiliser pour les animations de Dragon Ball Super: Super Hero à la nouvelle date de lancement pour améliorer encore.

Au centre de l’action cette fois Son Gohan et son mentor piccoloqui doit se lancer dans une mission de sauvetage. la Armée du ruban rouge maléfique est revenu et a laissé la petite fille de Gohan La poêle kidnapper Pour aggraver les choses, les méchants ont Gamma 1 et Gamma 2 a également créé deux nouveaux cyborgs puissants. Nos héros pourront-ils sauver la situation ?

Le film d’animation est réalisé par Tetsuro Kodama au Toei Animation Studio. Créateurs de Dragon Ball Akira Toriyama contribue au scénario et à la conception des personnages. Au Japon, l’usine sera désormais 11 juin 2022 Démarrer. La confirmation d’une sortie en salles allemande est quant à elle toujours pas.