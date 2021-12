Dragon Ball Super : Super Hero – La bande-annonce officielle montre Gohan en action !

C’était il y a seulement deux jours premier visuel clé au prochain film d’animation Dragon Ball Super : Super Héros publié. Maintenant, dans le cadre d’un panel lors de l’événement Jump Festa de cette année, la bande-annonce officielle de la dernière aventure de Goku et de ses amis a été révélée. Cela nous donne un aperçu un peu plus détaillé de l’intrigue de l’oeuvre et montre également Gohan en action.

Dragon Ball Super : Super Hero sortira au Japon en avril 2022

Comme déjà le clip précédemment montré avait fait allusion au film, renvoie l’armée du ruban rougequi a été une fois brisé par Goku. Maintenant, nous apprenons qu’ils ont en fait les deux nouveaux personnages, Gamma 1 et Gamma 2ont créé. Dans la vidéo, il est dit que les utilisateurs de Twitter @KenXyro a traduit que c’est eux les cyborgs les plus forts à ce jour devrait agir.

De plus, on obtient beaucoup d’action voir. Gamma 2 affronte Piccolo pendant que Gohancomme son père avant lui, contre l’armée du ruban rouge et Gamma 1 décolle. Voici le aussi nouveau style d’animation Il prend tout son sens, grâce auquel les transitions entre la 2D classique et la 3D moderne se déroulent plus facilement que dans les derniers films de la franchise. Dans ceux-ci, les modèles CGI étaient encore clairement reconnaissables comme des corps étrangers.

De plus nouveau message du créateur de Dragon Ball Akira Toriyama Lire par les utilisateurs de Twitter @ Herms98 a été traduit. Dans celui-ci, le mangaka confirme que pour ce film il avait à la fois le Histoire et dialogues ainsi que la conception des personnages élaboré. Il pense que les animations sont « Surtout incroyable! » Il y a aussi des nouvelles sur le casting du film: le site officiel de la franchise confirmé Hiroshi Kamiya (Levi dans « L’Attaque des Titans ») et Mamoru Miyano (Kei Nagai dans « Ajin ») en tant que porte-parole de Gamma 1 & Gamma 2.

Un autre détail important a également été révélé, à savoir la date de début. « Dragon Ball Super: Super Hero » sera le 22 avril 2022 commencer dans les cinémas japonais. On ne sait pas encore si le film nous parviendra prochainement en Allemagne.