Dragon Ball Super: Super Hero doit encore attendre la sortie en salles après une cyberattaque

À la mi-mars, nous vous avions parlé d’un cyber-attaque sur la société japonaise Animation Toei. Cela a eu pour résultat que diverses productions animées du studio, entre autres une pièce, a dû faire une pause forcée. En outre, était également Dragon Ball Super : Super héros touchés par les effets de l’attaque et le resteront probablement pour le moment.

Nouveaux détails connus et toujours pas de sortie en salles pour Son Goku & Co.

Un rapport de la NHK (via Anime News Network) révèle maintenant de nouvelles informations sur l’incident. Comme le magazine l’a appris de ses sources, celle-ci était plus précise une attaque de rançongiciel. Il s’agit d’une attaque de malware, à la suite de laquelle données internes verrouillées sera. Car la libération sera souvent rançon demandée. La Toei est toujours occupée à évaluer l’impact sur les productions en cours nettoyer et ramener tout à la normale.

Il indique également qu’actuellement n’est toujours pas clairsi les données perdues à la suite du piratage pourraient être entièrement récupérées. Bien que plusieurs séries animées rediffusé normalement « Dragon Ball Super : Super Hero » est toujours affecté par les conséquences de l’attaque. Actuellement, le film d’animation a pas encore de date de début officielle.

Cependant, le temps supplémentaire que l’équipe responsable obtient de cette manière ne doit pas rester inutilisé. sur Twitter a montré Chikashi Kubota (« One Punch Man »), qui fait partie de la dernière aventure de Son Goku & Co. en tant que Directeur d’animation est impliqué, confiant que les responsables pourraient qualité des animations s’améliorer encore jusqu’à la nouvelle date de début.

Dans la dernière aventure cinématographique de la populaire franchise, le Armée du ruban rouge retour, qui a été écrasé par notre protagoniste il y a de nombreuses années. Pour se venger de nos héros, ils ont avec Gamma 1 et Gamma 2 créé de nouveaux cyborgs très puissants. Après les méchants Enlève Pan, la fille de Gohanlui et son mentor embarquent piccolo en mission de sauvetage. De plus, Son Goku et Vegeta sont bien sûr également de retour.

est actuellement encore inconnuequand Dragon Ball Super: Super Hero sortira dans les salles japonaises. De plus est également pas clairsi le film d’animation sortira dans les cinémas allemands dans un proche avenir.