Dragon Ball Super: Super Hero – Ce sont les méchants du nouveau film d’animation

Au Japon, c’est le début de Dragon Ball Super : Super héros dans un peu plus de trois mois. Il est donc grand temps de dévoiler de nouveaux détails sur le film d’animation et d’exciter les fans qui attendent. L’un des créateurs du dernier opus de la populaire franchise a récemment parlé des méchants du projet.

Dragon Ball Super : Super Hero – Attack of the Cyborgs 2.0 et les méchants en héros ?

Le prochain film ramènera les projecteurs sur un vieil ennemi que nous n’avons pas vu depuis très longtemps : l’Armée du ruban rouge. Quand Son Goku était enfant, il l’a fait groupe notoire comme on le sait, presque à eux seuls et ont ainsi contrecarré leurs plans. Les dernières créations de l’organisation criminelle refont surface des années plus tard sous la forme de C16, C17, C18, C19, C20 et cellule à nouveau.

Cependant, ce que certains fans ne savent peut-être pas, c’est que l’Armée du ruban rouge jamais complètement immergé est. La défaite écrasante pourrait viz échapper à la société écran Red Pharmaceuticals, qui est depuis lors considérée comme une société légale.

Il est la façade parfaite pour les nouveaux méchants du film avec gamma 1 et gamma 2 créé deux nouveaux cyborgs puissants. Ceux-ci sont censés rendre la vie vraiment difficile à Son-Gohan, Son-Goku & Co. dans « Dragon Ball Super : Super Hero ». Producteur exécutif Akio Iyoku révélé dans un nouveau texte promotionnel. Ceci a été posté par des utilisateurs de Twitter @DBSChronicles traduit et partagé.

L’actuel dirigeant du groupe prend sa retraite le nom magenta et son objectif est de faire renaître de ses cendres l’Armée du ruban rouge comme un phénix être ressuscité.

Afin de pouvoir réaliser ce plan, il engage l’ingénieux scientifique docteur il fait au. Avec des forces combinées, ils veulent détruire des super-héros comme Son Goku et ses amis. L’inventeur développe pour cela deux cyborgs impressionnants, Gamma 1 et Gamma 2, dont on dit que les pouvoirs dépassent toute imagination. Fait intéressant, les deux machines se voient en tant que super-héros.

Gamma 1 est un cyborg de l’Armée du ruban rouge © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

Iyoku révèle également que les responsables voulaient dans le nouveau blockbuster d’anime un groupe d’opposants se concentrer, c’est pourquoi le choix s’est finalement porté sur l’Armée du ruban rouge. De plus, ces personnages auraient « un aspect comique » en soi, le Producteur Exécutif trouve intéressant.

Cette page serait également étoffée par les apports du créateur de Dragon Ball, qui a notamment conçu la planque des méchants. Le film vous pourriez « Le chef-d’œuvre de Toriyama » nommer, comme il le révèle dans l’article.

Enfin deux petits faits amusants: Dragon Ball Super : Super Hero est juste derrière Dragon Ball : The Road to Power le deuxième film de la série, dans lequel l’Armée du ruban rouge sont les méchants. En plus, c’est après « Dragon Ball Z : L’attaque des Cyborgs » aussi le deuxième long métrage de la franchise, dans lequel les créations du groupe criminel sont les principaux antagonistes de nos héros. A cette époque il s’agissait encore des cyborgs C13, C14 et C15.

C13 a fait de sérieux dégâts à Goku et ses amis © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation Film © 1989 Toei Animation Co., Ltd.

Dragon Ball Super: Super Hero va le 22 avril 2022 commencer dans les cinémas japonais. On ne sait pas encore si le film nous parviendra bientôt en Allemagne.