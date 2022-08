Dragon Ball Super : Super Hero a connu un très bon démarrage dans les cinémas américains

Dragon Ball Super : Super héros sera dans nos cinémas le 30 août. Aux États-Unis, de nombreux fans ont déjà pu se faire leur propre impression du nouveau film. Apparemment, le film « Dragon Ball » a pris un très bon départ : il aurait rapporté 21 millions de dollars américains.

Dragon Ball Super: Super Hero avec une sortie en salles impressionnante

Aux Etats-Unis Le nouveau film Dragon Ball Dragon Ball Super: Super Hero est déjà sorti dans les cinémas. Avec un grand succès : selon Variety, 10,7 millions de dollars américains ont déjà été engrangés le jour même. Dans l’ensemble, dans la première semaine de cinéma fier 21 millions s’être réunis.

Le plus gros lancement d’anime aux États-Unis à ce jour : « Dragon Ball Super : Super Hero » a probablement rapporté autant d’argent dans les cinémas américains, entre autres, parce qu’il s’agit de la plus grande sortie en salles d’un film d’animation jamais réalisée.

Aucun autre film d’animation est aux États-Unis jusqu’à présent commencé dans plus de cinémas, que ce n’était le cas avec Dragon Ball Super: Super Hero. Avec 3 007 emplacements c’est aussi le plus grand lancement de location Crunchyroll à ce jour. Le précédent « Dragon Ball Super : Broly » est facilement dépassé.

Derrière Dragon Ball Super : Super Héros des films comme « Beast » à la deuxième place ou « Bullet Train » à la troisième place gambadent dans les palmarès du cinéma américain. Le quatrième est toujours Top Gun: Maverick, et le cinquième est probablement DC League of Super-Pets.

C’est ce qui vous attend dans Dragon Ball Super : Super Hero

Quel est le problème? Dans « Dragon Ball Super : Super Hero », Son Gohan et Piccolo sont enfin de nouveau au premier plan. Vegeta et Son Goku traînent chez Beerus, c’est pourquoi les Z Fighters qui sont restés chez eux sur Terre avec le Armée du ruban rouge et super-héros autoproclamés il faut déconner.

Dans notre 45secondes.fr Dragon Ball Super : Critique du film de super-héros Le collègue et expert en anime Sven Raabe est satisfait de l’action impressionnante et des animations propres. L’histoire réconfortante, y compris les personnages que vous avez appris à aimer, met également un sourire sur son visage.

Quand est-ce que le film arrive? En Allemagne, « Dragon Ball Super : Super Hero » n’obtient malheureusement qu’une sortie en salles très limitée. Le 30 août vous pouvez voir la bande dans la plupart des grands cinémas. Les billets devraient être disponibles maintenant.

Quelques autres représentations suivront occasionnellement à des dates ultérieures, mais celles-ci sont pas de sortie en salles régulière. Il faudra donc se dépêcher si vous ne voulez pas rater le film Dragon Ball.

Vous prévoyez d’aller au cinéma pour Dragon Ball Super : Super Hero ? Quels sont vos espoirs pour le film ? Dites le nous dans les commentaires.