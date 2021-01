Dragon Ball Super: Raison de la haine Saiyan de Granola révélée

L’année dernière, la patrouille galactique Prisoner Arc des Dragon Ball Super Manga plus de. Mais même si Son-Goku et ses amis pouvaient vaincre le méchant Moro, un nouveau danger se cache dans l’immensité de l’espace. Le 68e chapitre publié il y a quelques jours ouvre le nouveau Histoire de « Granola le survivant ».

Comme son nom l’indique, c’est principalement le personnage jusqu’alors inconnu qui y joue granola un rôle important. Dans la première partie de l’histoire fraîchement commencée, nous apprenons que le personnage est d’un haine brûlante de Freezer et du Saiyan est conduit. Nous vous expliquerons ci-dessous pourquoi il en est ainsi, mais Attention, SPOILERS à venir!

Dragon Ball Super: la haine de Granola est due à son passé

La plupart du temps, nous suivons Granola dans le 68e chapitre du manga, qui met fin à sa dernière mission. Il est un chasseur de primesqui donne un objectif particulier à ses clients afin d’obtenir sa récompense. Ce faisant, il apprend qu’en quelque sorte Le congélateur a repris vie est devenu, c’est pourquoi un vieux désir resurgit en lui: la vengeance. Vengeance sur le tyranqui a causé tant de souffrance au granola.

Le père de Goku, Bardock, pourrait redevenir important dans le manga

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Dans le cadre de d’un flashback nous apprenons que le monde natal de Granola était autrefois choisi comme cible de l’armée du méchant. Le Saiyan éteint presque tous les habitants de la planète, seul le dernier chasseur de primes a pu s’échapper. Détail passionnant: L’un de ces Saiyan semble Le père de Goku Bardock avoir été. Son-Goku pourrait-il même le rencontrer dans le nouvel arc « Dragon Ball Super »?

Granola veut toujours se venger de Freezer

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Granola en a définitivement un bonne raisonhaïr les congélateurs et le Saiyan, après tout, ils sont responsables de la destruction de son ancienne vie. Bien qu’il apprenne que le méchant est maintenant considéré comme encore plus puissant que jamais, le personnage semble être voulant toujours se venger de lui. Une évolution qui assurera probablement aussi qu’il le fera plus tard Son Goku et Vegeta se rencontre.

Depuis nos deux personnages principaux quant à eux, cependant pouvoirs divins et sont encouragés à continuer à s’entraîner dans le 68e chapitre du manga, il est peu probable que le granola ait une chance réaliste contre eux. Mais nous serons peut-être surpris par le 69ème chapitre « Dragon Ball Super », sorti le 19 février 2021 apparaît à MANGA Plus.