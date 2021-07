Dragon Ball Super : qui sont les personnages du nouveau film "Super héros"

Dragon Ball perdure dans le temps et continuera à étendre son héritage en anime avec son prochain film. C’est l’une des histoires les plus populaires et les plus appréciées des fans, même de ceux qui ne sont pas adeptes du genre dans son intégralité. « Super Héros » il s’appellera le nouveau projet, que l’on connaît mieux après son panel dans le Comic-Con de San Diego. Les personnages qui en feront partie ont été annoncés !

Les fans les plus fidèles ont reçu la grande nouvelle le 9 mai de leur propre chef Akira toriyama, esprit derrière la création du manga. « Après la première de » Dragon Ball Super : Broly « , nous retournerons travailler sur un nouveau film ! Nous allons entrer en territoire inconnu en termes d’esthétique visuelle », a avancé l’auteur.

Panneau BD a été réalisée le 23 juillet avec plusieurs personnalités importantes de la franchise, en tant que doubleurs et producteurs des émissions. Là, il a été révélé la première avance 30 secondes dans lesquelles on ne voit que Goku en plein entraînement puis le titre a été dévoilé « Super Héros » avec sa date de sortie depuis quelque temps dans 2022. Il n’y a pas beaucoup de détails sur son intrigue, bien que les personnages aient été révélés.







Nous aurons Piccolo avec une apparence similaire à celle de Dragon Ball Z, et ils nous ont également donné un aperçu de lui avec sa cape caractéristique qu’il porte avant de se battre. Krilin Ce sera avec un design différent de celui que nous connaissions, puisque ses rétines sont blanches au lieu de la couleur de sa peau. Pain, fille de Gohan et petite-fille de Goku, a également été confirmée pour le prochain film de la saga. Voyez à quoi ils ressemblent!

D’autre part, surpris le public en annonçant qui semble être le méchant de ce long métrage, mais sans donner de détails : « Toriyama a amélioré les personnages familiers, et il crée également de nouveaux personnages géniaux, alors nous travaillons jour et nuit pour fusionner cette énergie. », a déclaré le représentant de Toei Animation. D’après ce qui est montré, on imagine que ce sera un seul personnage, mais l’image en montre deux, et on pense qu’il peut s’agir d’êtres différents.