Dragon Ball Super: Quel sera le rôle d’Uub à l’avenir?

Enfin, après seulement deux ans de contenu, « Dragon Ball Super« Il a mis fin à l’arc de Moro aujourd’hui. C’est quelque chose que nous avons pu voir en détail dans manga chapitre 66 (via Manga Plus), qui a montré comment, dans un effort conjoint, Goku a réussi à obtenir le pouvoir nécessaire pour vaincre le méchant. D’un autre côté, dans ce travail d’équipe mentionné, il a été crucial la participation de quelqu’un auquel nous ne nous attendions certainement pas: Uub.

L’iconique réincarnation du méchant petit Buu, que nous avons vu il y a quelque temps dans « Dragon Ball Super » mais en tant qu’enfant toujours pas très capable, a finalement permis à Goku d’obtenir l’énergie nécessaire pour battre Moro. Il est à noter que le déploiement d’Uub, qui n’a que quatre ans à ce stade, a été pour le moins choquant, ce qui nous amène à nous poser la question suivante: Quel sera son rôle dans le futur de « Dragon Ball Super »?

Uub pourrait-il passer à un rôle de co-vedette à l’avenir?

Alors que nous nous rapprochons de ce que nous avons vu à la fin de « Dragon Ball Z », il est inévitable de penser à ce qui va se passer; Verrons-nous une relation avec le toujours controversé « Dragon Ball GT »? La saga se terminera-t-elle avant que nous puissions entrer dans les détails avec le contenu ultérieur? Maintenant, à tout cela, il faut ajouter le doute sur le rôle futur de Uub, parce que l’enfant immobile a montré une puissance bien supérieure à ce dont on pourrait se souvenir.

En ce sens, nous soulignerons qu’à l’origine il était connu dans « Dragon Ball Z » le fait qu’Uub était la réincarnation souhaitée de Buu par Goku: un guerrier au cœur pur qui faisait bon usage de ce pouvoir. Cependant, dans « Dragon Ball Super », il a été révélé que la version perverse de Buu a acquis le pouvoir que le Dai Kaiyoshin exerçait autrefois pour sceller initialement Moro. Sachant maintenant qu’Uub possède ce même pouvoir même à un si jeune âge, la réalité est que les possibilités pour le personnage devraient être beaucoup à considérer.

Après tout, il semble assez évident qu’Uub ne peut pas être considéré comme un enfant impuissant après avoir vu l’immense sphère du pouvoir divin qu’il parvient à générer seul avec peu d’effort. S’il est vrai qu’étant donné son jeune âge, il lui faudra encore quelques années pour vraiment résister aux menaces les plus graves, ce n’en est pas moins que finalement son destin semble être à nouveau lié à Goku, qui à la fin de « Dragon Ball Z », il est montré en train de se battre avec un Uub un peu plus âgé qu’il ne l’est maintenant, et qu’il promet de faire de son disciple..

En suivant le calendrier, nous devrions logiquement considérer la Uub que nous avons vu dans « Dragon Ball GT », qui finit par absorber Buu pour atteindre un niveau de pouvoir qui, bien qu’il ne soit pas suffisant pour maintenir la paix sur Terre, finit par être supérieur à celui de la plupart des alliés de Goku dans la saga susmentionnée. Vu maintenant le déploiement d’Uub dans « Dragon Ball Super », il semble cependant qu’il y aura au moins un écart de niveau de puissanceIl est difficile d’imaginer le Uub de « Dragon Ball GT » avec la capacité de celui de « Dragon Ball Super », et c’est que dans ladite saga nous n’avons même pas pu explorer le ki divin.

En tout cas, la fin de l’arc de Moro ouvre désormais la porte à de nombreuses possibilités différentes, et l’on pourrait parfaitement être centré sur Uub. Vegeta et Goku ont dû travailler dur pour maîtriser le ki divin et l’étendre à leur guise, tout en Uub a un pouvoir et une capacité innés qui en font une référence future possible pour la franchise. Pour l’instant, nous devrons attendre de voir ce que Toyotaro et Akira Toriyama nous surprendront ensuite, alors nous allons restez à l’écoute pour le JUMP Festa Online qui aura lieu en décembre et qui, très probablement, accueillera une annonce de « Dragon Ball Super ».

