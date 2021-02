« Dragon Ball Super »: pourquoi ce Warrior Z a été le seul à survivre à l’avenir de Trunks

« Dragon Ball Super»A porté la franchise à un nouveau niveau depuis la première de ses premiers épisodes en juillet 2015. L’histoire de Goku et de ses amis était en pause lorsque le Tournament of Power s’est terminé, mais avant cela, les Z Warriors se sont promenés vers l’un des plus intéressants. parcelles de tous « Dragon Ball».

PLUS D’INFORMATIONS: « Dragon Ball Heroes » et les 10 personnages qui n’existent que dans cet anime

Ceci est la chronologie de Futurs troncs. Quand il est apparu pour la première fois dans « Dragon Ball Z», Beaucoup ont été surpris que le anime de Akira toriyama, qui était basé sur des combats d’arts martiaux, a soudainement amené un visiteur du futur, et a été découvert plus tard comme étant nul autre que le fils de Végéta.

Loin d’apporter de bonnes nouvelles, Les troncs est venu au présent pour avertir Goku qu’il mourrait d’une étrange maladie qui affectait les Saiyans. Cette maladie n’apparaissait plus dans l’anime et les autres Saiyans ne l’avaient pas, mais elle servait d’excuse aux autres Guerriers Z ils se montrent pendant Goku J’étais encore au lit.

PLUS D’INFORMATIONS: Le pouvoir spécial de Granola dans « Dragon Ball Super »

Malheureusement, l’avenir de Les troncs est resté sombre car il a été ravagé par Goku noir. De tous, un seul personnage est resté vivant dans le futur et est apparu dans la saga de « Dragon Ball Super« : Yajirobe. Que lui est-il exactement arrivé et pourquoi était-il le seul survivant du futur si Android 18 je le tue?

POURQUOI YAJIROBE A-T-IL ÉTÉ LE SEUL À SURVIVRE L’AVENIR DES TRUNKS DANS «DRAGON BALL SUPER»?

Android 18 a tué tous les guerriers Z, mais Yajirobe a survécu sans que personne ne le sache (Photo: Toei Animation)

Dans l’histoire qu’ils ont racontée Goku sur ce qui se passerait dans le futur, le Goku du futur est mort d’un virus cardiaque, forçant le Guerriers Z affronter les méchants Android 17 Oui Android 18 sans lui. Parce que les androïdes les surpassaient largement, ils ont pu décimer tous les autres guerriers un par un.

C’était ainsi Piccolo, Vegeta, Krillin, Tien, Yamcha, Chiaotzu Oui Yajirobe ils sont morts au combat. La Maître Roshi, qu’il n’était plus membre de la Guerriers Z à ce moment-là, il n’était pas présent. Quant à Gohan, il a pu s’éloigner d’eux et devenir plus fort Plus tard, il est devenu un Super saiyan et formé Les troncs, et les deux sont restés ensemble jusqu’à ce que Gohan il a également été tué par les deux androïdes.

Yajirobe a expliqué que l’attaque d’Android 18 ne l’a pas tué, elle l’a juste laissé mourir (Photo: Crunchyroll)

C’était alors que Les troncs Il s’est efforcé d’aller dans le passé et d’empêcher cet avenir post-apocalyptique de se produire. Plusieurs années plus tard, un épisode de «Dragon Ball Super« A révisé la version de Les troncs de ces événements lors de l’envoi à Goku Oui Végéta vers le futur pour aider Les troncs pour combattre une nouvelle menace.

Là-bas, ils sont tombés sur un visage familier: Yajirobe. Auparavant, il avait été démontré que Yajirobe du futur a été tué par une attaque énergétique de Android 18, mais il a été révélé à travers sa conversation avec Goku, malles Oui Végéta que lui, bien qu’il soit le plus faible de tous, a en fait survécu à cette attaque.

Dans la conversation, Yajirobe révèle comment il a survécu à l’attaque des androïdes (Photo: Crunchyroll)

Selon lui, il a été sauvé par Korin, qui lui a donné le dernier des Haricots Senzu. Dans l’anime, les personnages principaux utilisent souvent le Haricots Senzu afin qu’ils puissent récupérer rapidement des blessures subies au combat, et dans ce cas, l’un d’entre eux lui a permis de se remettre de ce qui aurait été une blessure mortelle.

Grâce à cette décision de Korin, Yajirobe survécu en secret, avec Les troncs croire à tort qu’il était mort avec tout le monde Guerriers Z. Des années plus tard, Yajirobe rejoint la Résistance quand Goku noir est apparu comme un méchant. La présence de Yajirobe du futur en « Dragon Ball Super«Ce fut une agréable surprise pour tous les fans.

Korin a donné le dernier haricot Senzu à Yajirobe pour lui permettre de survivre (Photo: Toei Animation)

En tant que personnage qui évite les combats et l’entraînement par tous les moyens, il n’a pas eu grand-chose à faire dans le jeu. anime. Avant la saga de Futurs troncs de « Dragon Ball Super», La dernière fois qu’elle a eu un impact réel sur l’histoire, saga saiyan, quand il a sauté de sa cachette pour couper la queue du grand singe Vegeta.

Ce fut sans aucun doute le moment le plus important de Yajirobe. Dans cet esprit, c’était bon de voir Yajirobe de retour en jeu en tant que membre de la La résistance. Semblable à ses efforts de dernière minute contre le Ozaru Vegeta dans « Dragon Ball Z», Yajirobe s’est précipité à un moment crucial pour sauver Goku Oui Les troncs d’une attaque meurtrière.