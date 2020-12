Dragon Ball Super: Nouvel Arc Manga officiellement annoncé

Le combat entre Goku et le méchant Moro im Dragon Ball Super Manga est terminé, principalement grâce à un très aide inattendue. Dans le récemment publié Chapitre 67 nos héros célébraient leur victoire, mais ils ne soupçonnaient guère qu’un nouveau danger se profilait déjà dans l’immensité de l’espace.

Le week-end dernier, les responsables de la saga « Dragon Ball » ont officiellement annoncé le prochain scénario du manga: Arc « Granola le survivant ». Cela se connecte directement aux événements de la lutte contre Moro et introduit un nouveau personnage important avec Granola. La première information est également déjà connue.

Dragon Ball Super: un artiste manga commente l’Arc Granola

Plus précisément, comme le rapporte Dragon Ball Super France, entre autres, Artiste manga Toyotaro à la section suivante de l’histoire de Goku. Dans une interview parue dans le numéro de février 2021 récemment publié du magazine japonais « V-Jump », le mangaka mentionne premiers détails.

Première apparition de Granola dans le manga (DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.)

Cependant, Toyotaro a d’abord examiné la arc précédent terminé de retour et dit qu’il l’a eu beaucoup appréciépour dessiner cette histoire. De plus, en particulier le nouveau personnage Merus, qui a préparé Goku pour son combat contre Moro, est devenu un personnage qu’il « Vraiment très cher. »

L’artiste manga s’est alors tourné vers le nouvel arc «Granola the Survivor». Comme il le révèle, elle le ferait Élaboration du design cette fois « A pris beaucoup plus de temps que le prédécesseur ». Cependant, cela a également eu des effets positifs car il était possible Créateur de « Dragon Ball » Akira Toriyama « Le meilleur des idées originales » combiner pour écrire la nouvelle histoire.

Conception du personnage de Granola (DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.)

Cependant, Toyotaro peut actuellement accéder au contenu du nouveau scénario pas encore reçu. Cependant, il promet aux fans une histoire sinueuse, que nous espérons « Inspirez tout le monde » volonté. En outre devrait « Une nouvelle vérité sera révélée. » Donc, Goku et ses amis devraient continuer à vivre des aventures passionnantes.

Dans le 68e chapitre du manga « Dragon Ball Super », sorti le 20 janvier 2021 apparaît sur MANGA Plus, nous devrions probablement en apprendre un peu plus sur Granola et son plan. Cela semble être lié à un ancien allié de Moro, 73 ans.

