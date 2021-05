Dragon Ball Super: nouveau film confirmé pour 2022

Après que nous t’avons déjà parlé hier une fuite concernant un nouveau film Dragon Ball Super a rapporté que la prochaine ramification grand écran de la franchise a été officiellement annoncée aujourd’hui. Les responsables ont également révélé les premières petites informations sur ce que les fans recherchaient dans La prochaine aventure de Son-Goku peut attendre avec impatience.

Dragon Ball Super: le travail sur le film a commencé en 2018

Lors de la journée Son Goku d’aujourd’hui, les créateurs de Toei Animation ont déposé la bombe sur leur site Web interne. Dans un communiqué de presse, ils révèlent que le prochain film « Dragon Ball Super », actuellement sans nom, est dans l’année Sa création en 2022 devrait célébrer. La franchise, qui a débuté en 1984, doit être utilisée avec cet énorme projet « Nouvelles hauteurs » atteindre.

Après « Dragon Ball Super: Broly », qui a débuté au Japon en 2018 et en Allemagne en 2019 et en est devenu un blockbuster mondial développé (plus de 120 millions de dollars de chiffre d’affaires), il sera le deuxième film être à la série animée. Le travail sur ce nouveau film a commencé déjà en 2018avant même que le légendaire Super Saiyan Broly ne fasse son retour sur grand écran.

Le deuxième film «Dragon Ball Super» sort en 2022 / © BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION

Le but des responsables est avec le prochain film « une histoire à grande échelle dire«, Qui devrait s’appuyer sur le succès de son prédécesseur. Pour s’assurer que c’est à nouveau Créateur de « Dragon Ball » Akira Toriyama impliqué dans le développement du projet. Avec « Une grande attention aux détails et les normes de qualité les plus élevées » J’ai travaillé le mangaka avec un dévouement total pour qu’à la fin un film puisse émerger qui fait partie de la longue histoire de la franchise devrait chercher son propre genre.

En plus de l’histoire, Toriyama est également utilisé pour le Dialogues ainsi que la conception des personnages être responsable. Dans le cadre d’un communication spéciale, qui a également été publié avec une traduction allemande sur le site officiel « Dragon Ball », a déclaré l’inventeur de la série:

Un tout nouveau film basé sur Dragon Ball Super: Broly est actuellement en production!

Comme dans le film précédent, je suis en charge de la production d’histoires et de dialogues et j’espère que nous pourrons produire un autre grand film.

Je ne veux pas trop en dire, mais soyez prêt pour des batailles passionnantes qui peuvent impliquer un personnage qui vous surprendra.

En termes d’esthétique visuelle, nous allons essayer de nouvelles méthodes pour offrir aux téléspectateurs une expérience formidable. J’espère que tout le monde attend avec impatience le nouveau film! Akira Toriyama sur le prochain film « Dragon Ball Super »

Message spécial d’Akira Toriyama / © TOEI ANIMATION Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.

Quel est exactement le mangaka avec ses déclarations concernant le « Visuel[n] Esthétique » du film, n’est pas plus détaillé dans l’annonce. Peut-être que, contrairement à son prédécesseur, le film devrait être assez proche de la Regardez des dessins de manga de Toriyama orienté, de retour un style plus moderne mettre. De plus amples informations sur l’intrigue du film ne sont pas encore disponibles.

La publication du Série animée « Dragon Ball Super » ainsi que celui du film « Dragon Ball Super: Broly » sur Blu-ray et DVD a eu lieu dans ce pays sur KAZÉ Anime. La maison d’édition Carlsen publie quant à elle le série manga officielle. On ne sait pas encore si le prochain film débutera également en Allemagne en 2022.