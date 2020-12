« Dragon Ball Super » nous montre Uub dans son dernier chapitre

« Dragon Ball Super » est de retour pour visiter Uub avec un avance ingénieuse pour l’avenir. Alors que la franchise a été passionnante à elle seule à offrir nouvelles histoires grâce à Toyotaro et Akira Toriyama, l’un des aspects qui a façonné la manche c’est comme ça que ça se termine «Dragon Ball Z» (Pourquoi Super est censé finir comme ça aussi). (SPOILERS À VENIR)

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Sex and the City » sera de retour en tant que série Reboot sur HBO Max

Cela a conduit à un Le camée surprenant d’Uub dans le passé de la série, mais son plus récent retour à la série à fin du combat avec Moro a offert un certain nombre d’avancées plus intelligentes pour votre retour à l’avenir.

« Dragon Ball Super » le combat avec le mangeur de planète était terminé Lande dans le chapitre précédent, le Chapitre 67 de la série a mis fin à l’arc du prisonnier Patrouille galactique. Alors qu’il enveloppait le dernier fil de l’intrigue du combat, il a également ramené Uub anticipe à nouveau et se souvient de son avenir avec Goku.

Le chapitre apporte le saint Kaiosama remerciant Uub pour son aide à sauver la Terre, alors qu’il libérait une partie de son pouvoir pour que Supreme Kaio puisse arrêter Moro pendant une seconde. Uub n’a aucune idée qu’il parle à un dieu (ce qui a du sens puisque vous n’avez aucune idée de sa puissance), et Kaiosama cela ne l’explique pas non plus. Mentionnez simplement que vous pouvez tous les deux être considérés comme liés.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Attack On Titan » révèle la fin du manga

Il Kaiosama suprême puis se téléporte et prend Uub étonnamment, il pense même que tout cela n’était qu’un rêve.

Est loin amusement de pas nécessairement d’anticiper que Uub sera plus impliqué lors de la série à l’avenirmais pour expliquer pourquoi il a accepté l’entraînement de Goku tellement plus tard dans la chronologie.