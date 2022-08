Dragon Ball Super : les créateurs préparent le nouvel arc manga de la série culte !

Actuellement le La saga Granolah the Survivor dans le manga Dragon Ball Super dans leurs derniers mouvements et dans la grande confrontation, Son Goku et Vegeta ont dû endurer beaucoup jusqu’à présent. Alors ils méritent une pause avant la prochaine commencer le nouvel arc manga devient.

Le manga Dragon Ball Super est en pause indéfinie

attendez une minute, pause? C’est vrai, au moins en septembre, comme le rapporte Dragon Ball Super France, les fans devront se passer d’un nouveau chapitre. ça sort depuis peu sur internet fuites superficielles la prochaine édition du Japonais Magazine V-Jump a émergé et était maintenant à la fin du 87e chapitre du manga avec un court message approuvé.

Toyotaro (dessins) et Akira Toriyama (Story) devrait utiliser le temps supplémentaire pour lancer le prochain arc narratif majeur du manga Dragon Ball Super développer et préparer. Cependant, on ne sait toujours pas quand l’histoire continuera. Depuis le nouvel Arc commencer en 2022 devrait, le 88e chapitre devrait paraître en décembre au plus tard.

Les responsables du jeu ont annoncé que les aventures de Goku et ses amis continueraient dans le manga Maison d’édition Shueisha (« One Piece ») déjà connu il y a quelque temps. Des informations officielles sur le scénario à venir de la franchise séculaire sont disponibles pas actuellement.

Tout d’abord, les fans de « Dragon Ball Super » peuvent se remettre d’eux-mêmes la grande finale de l’histoire actuellement en cours autour Chasseur de primes Granolah et les heeters rusés se réjouissent. L’affrontement final entre Goku, Vegeta, Granolah et elle gaz adverse est fini maintenant.

Son Goku et Vegeta s’engagent dans une bataille féroce avec Gas ! DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Vous pouvez maintenant voir par vous-même comment ce combat visuellement époustouflant s’est terminé. Aujourd’hui, sur 19 août 2022qui est apparu 87. Dragon Ball Super Chapitreque vous pouvez lire légalement avec traduction en anglais sur MANGA Plus.

* Remarque : Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par ce biais – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂