Dragon Ball Super : Le producteur du nouveau film parle de l’aspect visuel

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle pour une nouvelle saison de « Dragon Ball Super », la franchise d’anime emblématique se prépare à l’arrivée d’un nouveau film, qui selon l’un de ses producteurs, aura une section visuelle « spectaculaire », préparer ses fans pour la sortie du film en 2022.

Auparavant, l’équipe de Toei Animation a partagé un teaser pour le film, qui s’intitulera « Dragon Ball Super: Superhero ». Cette production supervisée par Akira Toriyama, le créateur de la série manga, mettra en vedette de nouvelles techniques d’animation qui combineront le look traditionnel de la série avec de nouvelles techniques d’animation générées par ordinateur.

Dans le cadre des célébrations du 11e anniversaire du jeu d’arcade « Super Dragon Ball Heroes », Norihiro Hayashida, qui est le producteur exécutif de l’anime promotionnel de ce jeu, a anticipé quelques détails sur le film : « Ce film introduira de nouvelles techniques de production il sera rempli de visuels spectaculaires, alors attendez-le », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La première avant-première du film a eu lieu lors de la dernière édition du San Diego Comic Con avec un panel spécial avec des membres de l’équipe principale de Toei Animation, présentant de nouveaux designs originaux pour leurs personnages, qui ont été réalisés par Toriyama lui-même. .

Il n’y a toujours pas de données précises sur la production du film, hormis la confirmation du retour de Mazako Nozawa, qui est la voix de Son Goku depuis un peu plus de 30 ans. De plus, son histoire se déroulera quelques années après la saga du « Tournament of Power » et l’éventuelle confrontation des Z Warriors contre Broly.

Suite à la sortie de « Dragon Ball Super : Super Hero » au Japon, l’équipe de Toei Animation n’a pas confirmé son projet de distribution internationale. Cependant, il y a une grande possibilité que le film atteigne l’Amérique latine avec la distribution originale des voix de la série de la même manière que le reste des films de la franchise depuis « La bataille des dieux ».