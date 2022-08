Dragon Ball Super : le nouvel arc manga de la série culte démarre en octobre !

Actuellement le La saga Granolah the Survivor dans le manga Dragon Ball Super dans leurs derniers mouvements et dans la grande confrontation, Son Goku et Vegeta ont dû endurer beaucoup jusqu’à présent. Ils méritent donc une pause avant octobre commencer le nouvel arc manga devient.

Le manga Dragon Ball Super est en pause en septembre

attendez une minute, pause? C’est vrai, en septembre, comme le rapporte Dragon Ball Super France, les fans devront se passer d’un nouveau chapitre. ça sort depuis peu sur internet fuites superficielles la prochaine édition du Japonais Magazine V-Jump dehors.

Mangaka Toyotaro pourrait utiliser le temps ainsi gagné pour développer davantage le prélude au prochain arc narratif majeur du manga Dragon Ball Super. Le prochain arc devrait probablement à la mi-octobre 2022 avec le 88e chapitre début.

Les responsables du jeu ont annoncé que les aventures de Goku et ses amis continueraient dans le manga Maison d’édition Shueisha (« One Piece ») déjà connu il y a quelque temps. Des informations officielles sur le scénario à venir de la franchise séculaire sont disponibles pas actuellement.

Tout d’abord, les fans de « Dragon Ball Super » peuvent se lever la grande finale de l’histoire actuellement en cours autour Chasseur de primes Granolah et les heeters rusés se réjouissent. Le dernier échange de coups entre Goku, Vegeta, Granolah et elle gaz adverse sur le point de commencer.

Son Goku et Vegeta s’engagent dans une bataille féroce avec Gas ! DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Vous pouvez découvrir comment ce combat visuellement époustouflant se terminera cette semaine. Au 19 août 2022 qui apparaît 87. Dragon Ball Super Chapitreque vous pourrez lire légalement sur MANGA Plus avec traduction en anglais.