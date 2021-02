« Dragon Ball Super »: la première apparition de Bulma dans un anime s’est produite dans un film que vous n’avez peut-être pas vu

« Dragon Ball«A une histoire complexe. Comme d’autres grandes franchises, Akira Toriyama il ne s’attendait jamais à ce que son manga et son adaptation d’anime ultérieure soient aussi populaires. Les fans ont rencontré des centaines de ses personnages au fil des ans, mais l’un de ses favoris a toujours été Bulma, qui a commencé la série aux côtés de Goku.

PLUS D’INFORMATIONS: De quoi est mort Ricardo Silva, la voix de la chanson de « Dragon Ball Z »

Elle est devenue le deuxième humain à Goku il a rencontré dans sa vie, quand elle l’a renversé avec sa voiture alors qu’il allait chercher le Sphères du Dragon. Il la ramène chez elle, où il présente le sphère quatre étoiles et décidez d’être compagnons de voyage pour trouver les autres sphères restantes du Terre.

Des années plus tard, elle deviendrait non seulement l’une de ses meilleures amies, mais aussi l’épouse de Végéta et la mère de Les troncs. Elle a eu tout au long de la série plus de 18 changements de coiffures, des centaines de tenues et son attitude a également changé au fil du temps, mûrissant comme les autres Guerriers Z A l’exception de Goku.

PLUS D’INFORMATIONS: Les 10 techniques les plus puissantes de Goku

Ce que les fans ne savaient peut-être pas à son sujet, c’est que sa première apparition n’était pas dans l’anime de « Dragon BallMais dans un film d’animation qui n’appartenait même pas à Toriyama. Avez-vous eu des ennuis juridiques pour cela? Dans cette note, nous vous dirons où les fans l’ont rencontrée pour la première fois et très peu l’ont remarqué.

PREMIÈRE APPARENCE DE BULMA AVANT «DRAGON BALL»

Apparemment, une image montrant l’héroïne faisant ses débuts dans un anime qui n’était pas « Dragon Ball« A fait une très forte impression sur les fans, y compris certains qui ont déclaré que le personnage avait été plagié par l’un des mangakas. Cependant, ce n’était rien de plus qu’un camée qui s’est perdu au fil du temps.

Où il est apparu était dans le troisième film de Urusei yatsura, un manga qui a commencé à être publié à partir de 24 septembre de 1978 jusqu’à 1987. Eu un total de 314 chapitres individu écrit et dessiné par Rumiko Takahashi, le même créateur de « Ranma 1/2« Y »Inuyasha».

Bulma est apparu pour la première fois dans le troisième film d’Urusei Yatsura (Photo: Cooltaff)

En plus de sa série animée de 195 épisodes, avait onze OVA et six films sortis en salles, dont le troisième apparaît Bulma. La bande a fait ses débuts en janvier de 1985, Peu après « Dragon Ball« Commencera sa sérialisation écrite en Saut hebdomadaire Shōnen.

L’anime de « Dragon Ball« N’a pas commencé avant 1986, donc l’apparence de Bulma ici, il est antérieur à sa propre série depuis plus d’un an. Rétrospective des premiers concepts de Bulma, Urusei Yatsura Cela semble avoir été beaucoup inspiré par lui, mais c’est quelque chose que la série a beaucoup fait pour honorer les autres mangakas contemporains de l’époque.

Bulma était également connue comme la princesse du pays des fleurs (Photo: Shonen Jump)

Bulma il est facile de le distinguer dans un cadre du film. La fille porte des lunettes autour du cou, alors ils encadrent sa chemise blanche serrée. La tenue semble convenir à un mécanicien comme Bulma. Ses cheveux violet lilas se comparent beaucoup à Les troncs, et on dirait qu’il s’est retrouvé dans une impasse avec cette scène.

Il est à noter que dans sa version écrite, Bulma a eu de nombreux changements d’apparence avant de se présenter officiellement comme tel. Il a été vu pour la première fois dans « Garçon dragon« , Un chapitre d’un manga qui a fonctionné comme un prototype de »Dragon Ball». Bulma dans ce cas, il ne s’appelait pas ainsi, mais il s’appelait le Princesse du Pays des Fleurs.

Plus tard, il reprendrait sa conception originale qui, comme déjà expliqué auparavant, changerait beaucoup avec le temps, étant l’un des personnages qui a le plus changé dans toute la franchise à la fois visuellement et sentimentalement, mais continue d’être l’un des alliés les plus importants et les plus aimés de Goku.