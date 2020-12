« Dragon Ball Super »: Granola le survivant, la prochaine aventure de Goku après avoir vaincu Moro

La bataille contre le magicien Moro a pris fin dans le manga de « Dragon Ball Super», Et tout ce qui reste pour le Guerriers Z est de collecter les pièces laissées sur la piste de destruction du méchant, mais le prochain arc de la version imprimée de la franchise est sur le point de commencer.

PLUS D’INFORMATIONS: « Dragon Ball Super »: quelle est la force de Hit, l’assassin légendaire de l’Univers 6

Dans le manga, contrairement aux animes basés sur ces histoires écrites, la publication de nouveaux volumes sur les histoires les plus célèbres est généralement divisée par quelques ruptures de leur mangakas. Cependant, cela n’a pas été le cas pour Akira Toriyama et Toyotaro, qui présentait déjà le nom de la prochaine aventure.

Le passé 20 novembre A été publié le numéro 66 du manga de « Dragon Ball Super», Où la bataille finale de Goku contre Lande Ça s’est terminé. Après avoir appris de nouvelles techniques, atteint de nouveaux niveaux de puissance, contrôlé Ultra Instinct et généré de nouveaux amis, tout est prêt pour introduire un nouvel ennemi.

PLUS D’INFORMATIONS: « Dragon Ball Super »: ce qui est arrivé à Trunks après son retour dans le futur

Dit et fait, certaines pages fuites du prochain manga ont été partagées sur les réseaux sociaux, qui seront publiées sur 20 décembre 2020 et qui présente à Grande vague, le nouveau grand ennemi de Goku et ses amis qui doivent surmonter dans les numéros suivants du manga.

L’ARCO DE «GRANOLA EL SURVIVIENT» EST CE QUI SUIT «DRAGON BALL SUPER»

Manga # 67 de « Dragon Ball Super » (Photo: Mangaplus)

Comme rappelé, le dernier chapitre de « Dragon Ball Super » montrait que Goku obtenait un énorme regain de puissance grâce à la nouvelle technique de Vegeta ainsi qu’à l’énergie de réincarnation Kid buu dans Uub. Goku a réussi à vaincre Moro en dépit de donner à l’antagoniste toutes les chances possibles de se racheter.

Maintenant le même Shueisha a publié une petite bande-annonce pour le prochain manga numéro 67 à paraître en décembre, le même qui lancerait officiellement le nouveau Granola le Survivant Arc. La vidéo a été collectée par l’utilisateur de Twitter DbsHype, qui a également partagé la vidéo avec sa traduction en anglais.

DBS CH67 et nouvelle remorque Arc! Nom: «Granola the Survivor Arc» (生 残 者 グ ラ ノ ラ 編). (Traductions initiales, le nom officiel pourrait être différent). pic.twitter.com/ypQ15LWcsV – Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 15 décembre 2020

La vidéo elle-même montre certains aspects clés de l’histoire future de « Dragon Ball Sueper». L’homme de main artificiel de Moro, OG-731 il vit toujours, suspendu à un fil et seule sa tête parvient à le faire après avoir été absorbé par son patron dans les moments cruciaux de sa bataille contre Végéta et Goku.

Désormais, l’arc ne se concentrera pas seulement sur cet homme de main artificiel, mais aussi sur Granola, le nouvel ennemi du Guerriers Z. Cet ennemi a été vu dans certaines pages fuites du futur manga qui sortira bientôt. Ces pages ont montré Beerus jouer avec Zeno sama après l’avoir appelé pour une réunion spéciale.

Manga # 67 de « Dragon Ball Super » (Photo: Mangaplus)

Pour sa part, Grande vague monter sur une sorte de bateau où il est OG-731 avec d’autres membres artificiels très similaires à lui. Il n’est pas précisé s’il s’agirait de clones du même être ou si à cet endroit plusieurs copies de cet ennemi ont été développées pour pouvoir affronter n’importe quelle personne dans l’univers.

Maintenant que Goku peut désormais gérer pleinement l’Ultra Instinct, il sera intéressant de voir comment les autres le feront Guerriers Z pour les aider dans leurs batailles, ou si même ce nouveau niveau de puissance ne suffira pas à vaincre Grande vague et les différentes copies de OG-731 ils devront faire face.

Manga # 67 de « Dragon Ball Super » (Photo: Mangaplus)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Android 16 se réveille, mais Trunks admet qu’il ne le connaît pas dans la série « Dragon Ball Z »

Android 16 se réveille, mais Trunks admet qu’il ne le connaît pas dans la série « Dragon Ball Z ».