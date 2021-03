Dragon Ball Super: Granola deviendra-t-il le guerrier le plus puissant de l’univers?

Après que Goku et ses amis aient réussi à vaincre le méchant Moro, il attend Dragon Ball Super déjà de nouvelles calamités sur eux. Récemment, le Naissance du guerrier le plus puissant des prophéties du 7ème univers et les développements du chapitre manga le plus récent suggèrent que c’est le granola nouveau caractère agira.

Pourquoi il en est ainsi et comment il pourrait devenir le guerrier le plus fort de l’univers, nous voulons regarder de plus près ci-dessous. Mais attention, on ne parle pas de quelques SPOILERS massifs contourner!

Dragon Ball Super: Granola deviendra-t-il vraiment le guerrier le plus puissant de l’univers?

Jusqu’à présent, nous connaissions principalement le granola qu’il une énorme haine de Freezer et du Saiyan a, comme ceux-ci autrefois ravagé son monde natal et anéanti son peuple. Même plusieurs années plus tard, alors qu’il était déjà Chasseur de primes était actif, il ne pouvait pas abandonner sa soif de vengeance. Ceux-ci ont éclaté à nouveau dans le 68e chapitre « Dragon Ball Super » quand on lui a dit Le congélateur a été ramené à la vie été.

De plus, on a déjà vu Granola en action et malgré lui est assez fort, il devrait être pour Son Goku et Vegeta (encore) pas de défi représenter. C’est là que le dernier chapitre entre en jeu, alors que nous apprenons que notre chasseur de primes intergalactique avec un ancien Namek est des amis qui une fois Dragon Balls créé.

Granola a récupéré les deux Dragon Balls.

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Contre l’avis de son ami qui l’a fait plus le vrai but des boules magiques éclairé, Granola veut l’utiliser désir égoïste remplir. Après avoir collecté avec succès les deux Dragon Balls créés par son ami Namekian, évoque le granola donc à la fin du chapitre actuel « Dragon Ball Super » le dragon sacré Toronbo en haut. De cela, il souhaite le guerrier le plus puissant de l’univers être fabriqué.

Bien que nous ne connaissions pas encore la réponse du dragon, il devrait être improbableque ce souhait de Granolas sera en mesure de réaliser, après tout, il est probable que le Dépasser considérablement les capacités de son créateur. Une limitation qui presque tous les Dragon Ballsque nous avons appris jusqu’à présent au cours de la saga ont en commun.

Granola évoque le dragon sacré Toronbo dans le manga « Dragon Ball Super »

( DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Comme chacun sait, une exception à cette règle serait la Super boules de dragon. Par conséquent, il est concevable que Toronbo montre au chasseur de primes la possibilité de réaliser son souhait avec l’aide de son pouvoir. Comme nous l’avons appris dans Dragon Ball Super, ils peuvent vraiment chaque souhait faire en sorte que cela se réalise. Par conséquent, il serait possible, si Granola était en mesure de collecter les sept boules magiques XXL, qu’il puisse le faire de cette manière. en fait le guerrier le plus puissant de l’univers devient.

Pour l’instant, cependant, il s’agit encore de pure spéculation de notre part, c’est pourquoi les choses peuvent bien sûr évoluer complètement différemment. Comment les choses se passent avec le granola, le toronbo et le souhait du chasseur de primes, nous le découvrirons probablement dans le 70ème chapitre « Dragon Ball Super » expérimentez ça sur 18 mars 2021 apparaît à MANGA Plus.