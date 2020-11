Dragon Ball Super: Fin de l’arc de Moro; Qu’est-ce qui nous attend maintenant?

« Dragon Ball Super« Il nous a conduits hier à la conclusion de l’arc de Moro, à travers un chapitre 66 cela nous a laissé toutes sortes de moments inattendus; de l’étrange technique de Goku pour canaliser son ki en un géant – dans le plus pur style Susanoo de « Naruto » – à la participation clé d’Uub à travers laquelle, certainement, sauver la vie de Goku et de tous ceux qui résident dans la galaxie . Donc, à ce stade de l’histoire, nous n’avons qu’un seul doute actuel: Qu’est-ce qui nous attend maintenant dans la saga?

L’appel d’urgence aux Whis et Bills dans Dragon Ball Super

Dans les premières pages de manga 66 de « Dragon Ball Super » nous voyons qu’étant donné le désespoir de la situation actuelle, Goku ayant échoué dans sa tentative de tuer Moro et à la merci du méchant, Bills prend une décision très curieuse en sa personne: mettre fin à la vie de Moro. Cependant, juste avant que le Dieu de la Destruction ne se mette au travail, Whis reçoit un appel du Grand Prêtre pour lequel ils doivent se rendre immédiatement.

Heureusement, nous avons appris que, selon la croyance de Whis, la raison de l’appel réside dans la disparition de Merus, dont la mort n’avait pas encore été signalée parmi le reste des entités divines. Logiquement, Bills et Whis décident de quitter la Terre et de partir immédiatement en réponse à l’appel d’urgence. Ceci, alors, laisse la porte ouverte à le prochain arc narratif de l’histoire est fortement lié à la mort de Merus pour avoir essayé de sauver la Terre.

Essayer de faire une prédiction de ce qui pourrait émerger d’ici est certes compliqué car, comme dans toutes sortes de cultures à large spectre mythologique, les dieux de « Dragon Ball Super » sont capricieux, dont la preuve la plus claire est la propre Zeno-sama. Cependant, nous pensons qu’une situation ne doit pas être exclue où Goku devait, d’une manière ou d’une autre, occuper le vide récemment laissé par Merus.

Après tout, l’idée de l’avenir avec Merus était que les dieux auraient un nouvel ange, et cette mort inattendue représente très probablement un revers pour les plans divins. Goku étant le disciple le plus immédiat de Merus, et certainement la raison pour laquelle l’Ange en formation a commencé à reconsidérer son chemin, en plus d’avoir déjà un pouvoir divin reconnu même par Whis lui-même, nous pouvions voir Goku dans la situation où il devait finir par agir seul en tant que stagiaire Angel.

Dans cette ligne nous ne pouvons pas oublier non plus qu’au chapitre 66 de « Dragon Ball Super », avant de recevoir le ki de sauvegarde d’Uub, Goku est plein de remords de ne pas avoir pu imiter l’action de Merus, un non-humain qui a donné sa vie pour offrir une seconde chance aux Terriens. Connaissant Goku, il serait également plausible qu’il considère qu’il a encore une dette à rembourser avec Merus, et qu’il ne pourrait abandonner qu’en occupant ses fonctions au besoin.

Uub, le dieu et Broly, le saiyan

le divin ki a été sans aucun doute ce qu’on appelle un «changeur de jeu» pour «Dragon Ball Super», en dérivant les dieux de la destruction, l’Ultra Instinct et pratiquement tout ce que nous avons vu pendant la saga à ce jour. Aussi, pour le temps du groupe allié nous n’avions vu que Goku et Vegeta avoir la capacité de l’utiliser après des séances d’entraînement difficiles, mais c’est quelque chose qui a soudainement changé en raison de la présence d’Uub.

La réincarnation du mal buu, encore enfant, nous a quittés dans le chapitre 66 du manga « Dragon Ball Super » avec une démonstration de ki divin qui nous a fait remettre sérieusement en question son rôle dans l’avenir de la saga. Ayant hérité du pouvoir du Dai Kaiyoshin, les possibilités qui s’offrent à lui sont immenses, et avec un timekip cela pourrait très bien devenir l’une des principales forces de la franchise – Nous supposerions aussi que Goku lui donnerait un coup de main en tant que mentor, comme nous l’avons vu à la fin de « Dragon Ball Z » -.

D’autre part, nous avons Broly, un visage que nous avons déjà traité à d’autres occasions et dont la présence canonique dans « Dragon Ball Super » devient de plus en plus agitée. Nous savons que Goku et Vegeta connaissaient vraiment BrolyCe n’était pas un simple événement dans un film, et Goku et Broly entretiennent de bonnes relations. Le légendaire super saiyan est réel et son pouvoir est écrasant, mais à ce jour nous n’avons pas eu la moindre participation de votre partEt que l’arc de Moro a duré au total deux ans et nous a conduits à travers plusieurs planètes différentes.

Si à l’époque Ils sont Gohan semblait être le personnage parfait pour un transfert générationnel, peut-être avec Les troncs en tant que commandant en second, Uub et Broly sont dans une position similaire au jour d’aujourd’hui; divin ki et le sang saiyan le plus pur, deux personnages qui représentent ensemble le présent de la franchise et ses origines. Malgré cela, la réalité est qu’il semble difficile d’imaginer un scénario dans lequel « Dragon Ball Super » donnerait des billets passagers à Goku et Vegeta, mais avec Uub et Broly, nous avons au moins une fois de plus des personnages qui, si nécessaire, ils pourraient jouer un rôle important dans les batailles.

