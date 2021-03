« Dragon Ball Super »: D’où Hakai tire-t-il son pouvoir?

« Dragon Ball Super » Il a expliqué d’où le Hakai tire son pouvoir destructeur dans le dernier chapitre de la série. Le chapitre le plus récent confirme que Vegeta commence à faire son chemin vers Dieu de la destruction formation avec Bills.

Alors que le souhait est exaucé, nous revenons aux tribulations de Goku et Vegeta Il nous est explicitement indiqué que cela cause Hakai. Il ne détruit rien, il conduit quelque chose ou quelqu’un à sa non-existence

Et on nous montre l’onde de choc qu’elle produit. Même si l’élément supprimé est petit pic.twitter.com/cEfimpbxMR – Ruban rouge DRAGON BALL 亀 (@Red_Ribbon_DBZ)

19 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Last Of Us » pour HBO sera-t-il fidèle au jeu original?

Après le chapitre précédent, Beerus a démoli Végéta Pour éclaircir son esprit, le Dieu de la Destruction a annoncé qu’il apprendrait à Vegeta comment utiliser le Hakai et les autres techniques de destruction.

Beerus explique à Vegeta qu’El Hakai n’utilise pas Ki comme les autres attaques. Factures dit que lorsque Hakai est utilisé, il efface complètement un objet de l’existence plutôt que du type traditionnel de destruction.

Lorsque la matière est détruite, elle libère de l’énergie et c’est le recul de la destruction elle-même. Alors au lieu de détruire quelque chose, Hakai vous gagnez en fait de l’énergie en effaçant quelque chose et l’explosion en est le résultat.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Personne » ne peut jamais être Captain America comme Chris Evans

L’énergie de Hakai provient donc de la taille d’un objet lorsqu’il est effacé avec la technique. Il y a encore des mystères sur son fonctionnement, car nous avons vu Hakai utilisé sans explosion dans les événements précédents de la série, mais cela a été différent pour le manga canon.