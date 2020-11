Dragon Ball Super définit la date et l’heure du chapitre 67 du manga

« Dragon Ball Super« publié hier Chapitre 66 de sa manche, et avec cela nous avons enfin pu connaître le résultat de l’arc contrarié par Moro. Le méchant qui était venu pour mettre en danger toute la galaxie a finalement été vaincu par Goku dans une fin de grande tension, et qui nous laisse maintenant avec plusieurs détails à régler. Heureusement, nous savons déjà quand manga 67 de « Dragon Ball Super » commencera à dessiner le nouvel arc de la saga.

Le chapitre 67 du manga Dragon Ball Super a déjà une date de sortie

Comme toujours, c’est grâce au service de Manga Plus, qui est celui qui fournit les chapitres de « Dragon Ball Super » de manière ouverte et légale, ce que nous avons pu connaître la date de sortie du chapitre 67 du manga d’Akira Toriyama et Toyotaro. Ensuite, nous vous laissons avec une image du site Web:

Ce sera donc pendant la 20 décembre à 16 h 00 que nous aurons le nouveau chapitre du manga « Dragon Ball Super », corroborant ainsi les informations précédemment partagées pour le même V-Jump. De plus, nous retiendrons à nouveau que la date en question coïncide avec la célébration de JUMP Festa en ligne, qui à son tour ravive les rumeurs selon lesquelles nous aurons grandes annonces pour la franchise.

Enfin, nous soulignerons que compte tenu de la situation actuelle Nous avons analysé les chemins possibles que le récit de «Dragon Ball Super» pourrait emprunter, en prenant en compte des aspects tels que la mort de Merus ou la présence d’Uub et Broly en tant que personnages à fort potentiel. Dans l’article suivant, vous trouverez les possibilités que nous mettons sur la table:

