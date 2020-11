Dragon Ball Super confirme les chapitres de la fin de Moro; combat et arc

« Dragon Ball Super« a trouvé dans l’arc contrarié par Moro l’un des plus longs que nous ayons vu à ce jour. Cependant, tout a sa fin, et dans ce cas il semble que les prévisions de ces dernières semaines seront remplies. Ainsi, aujourd’hui, il a été possible de confirmer quand le combat contre Moro et l’arc en question se terminera-t-il, qui mènera à la prochaine section narrative de la franchise.

Dragon Ball Super prépare le terrain pour l’arc post-Moro

Ensuite, nous vous laissons avec le tweet de DBS Hype cela nous a donc permis de le savoir:

Comment pouvons-nous vérifier, le combat contre Moro atteindra son apogée ou sa conclusion au cours de ce chapitre 66, qui sortira dans une semaine dans le 20 novembre 2020. De même, ce sera dans Chapitre 67 que l’arc est définitivement fermé. Ceci, comme nous l’avons souligné, est quelque chose que nous avons déjà exploré il y a des semaines et qui vise en fait à nous laisser avec ce qui sera une introduction au prochain chapitre de la franchise Akira Toriyama.

En ce sens, nous retiendrons que la publication du chapitre 67 précité du manga « Dragon Ball Super » coïncidera avec la célébration de JUMP Festa Online 2020, l’événement qui nous laissera avec un grand nombre d’annonces concernant certains des mangas et anime les plus populaires du moment. Cela étant, le plus probable aujourd’hui est que c’est alors que nous avons la présentation du nouvel arc d’histoire dont l’adresse reste totalement inconnue à ce jour.

Au final, on retiendra qu’une autre possibilité à envisager pour ces prochaines semaines est que « Dragon Ball Super » annonce enfin le retour de ton anime, sur lequel il y a plusieurs indices à considérer. Dans ce lien vous trouverez plus d’informations à ce sujet.

