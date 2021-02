« Dragon Ball Super »: comment fonctionnent les nouvelles boules de dragon

Parmi beaucoup de choses, « Dragon Ball » est mémorable pour des artefacts tels que les Dragon Balls, les joyaux auxquels cette histoire doit son nom et auxquels le « Dragon Ball Super»Il est revenu au chapitre 69 d’une manière inattendue.

Plusieurs types différents de sphères ont été introduits tout au long de la franchise, et ce nouveau chapitre a ajouté un autre ensemble de Boules de dragon à la collection grandissante. C’est le premier nouvel ensemble exclusif du lancement de la manche de la série, et la deuxième série de « Dragon Ball Super » en général.

Le Chapitre 69 de « Dragon Ball Super”Continue l’arc de Granola le survivant suivre son guerrier titulaire alors que les fans découvrent ce nouvel ensemble de sphères appartenant à un Namekian qui vit maintenant Planète céréalière dans la communauté reconstruite après la mort des habitants de Grande vague.

Avec ces nouveaux Boules de dragon il y a aussi un nouveau danger que quelqu’un ait un vœu néfaste, quelque chose que nous voyons se réalise quand fin de chapitre. Mais comment est-il possible que ces sphères du Dragon et n’avez que si peu d’exigences pour réaliser un souhait? Ici, nous vous l’expliquons.

COMMENT FONCTIONNENT LES NOUVELLES DRAGON SPHERES «DRAGON BALL SUPER»?

Sur la planète céréalière vit un Namekian (Photo: Shueisha)

Le chapitre nous présente Mignon, le dernier survivant d’une tribu de Namekians qui vivait dans le Planète céréalière. Vit actuellement avec Grande vague à la périphérie d’une ville reconstruite, et il a actuellement un petit, du moins par rapport à l’ensemble d’origine, Dragon Ball en sa possession.

Il dit que Grande vague il en faudrait deux pour faire un vœu mais la deuxième balle était perdue depuis quarante ans. Mignon Il révèle ensuite les origines des Dragon Balls et déclare qu’ils étaient à l’origine destinés à célébrer les meilleurs guerriers de la Nameks.

Leur taille et leur nombre varient en fonction de la personne qui les a créés à l’origine, et étaient destinés à être une récompense du Namekians qu’ils rassembleraient ces boules de dragon pour sauver leur peuple de grandes souffrances, à qui les vœux étaient exaucés par les dragons qu’ils avaient invoqués.

Le « grand-père » est le dernier Namekian de la planète céréalière (Photo: Shueisha)

Quant aux types de souhaits possibles avec cette version de Spheres of Mignon, nous le verrons très bientôt, puisque Grande vague Il a terminé le chapitre en trouvant avec succès la deuxième balle et en souhaitant devenir le meilleur guerrier de l’univers. Le chapitre se termine avant que nous voyions le souhait exaucé, alors il se demande s’il était possible ou non de réaliser son souhait.

Pour le moment, le nom de ce dragon qui semble plus petit que Shenlong ou tout autre dragon de la franchise. Si sa taille est également liée à ses pouvoirs pour obtenir des souhaits, ce spécimen pourrait refuser de réaliser le souhait de Grande vague pour être hors de portée.

Granola obtient les deux boules de dragon pour réaliser son souhait (Photo: Shueisha)

Ce ne serait pas la première fois que quelque chose comme ça se produirait dans la franchise. Apparemment, le seul dragon qui peut exaucer n’importe quel souhait, peu importe ce que c’est Super shenlong, dont les sphères ont la taille d’une planète et ne peuvent être invoquées qu’avec une phrase spéciale dans la langue des dieux.

D’un autre côté, Shenlong et les autres dragons ont limitations de ses pouvoirs. Très probablement ce nouveau dragon aussi avoir vos propres règles, mais pour le moment ils n’ont pas été révélés parce que Grande vague Il n’attendit pas longtemps pour faire son vœu maintenant qu’il avait trouvé les deux boules de dragon.