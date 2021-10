Dragon Ball Super 77 manga, spoilers et premières images

Bardock est le protagoniste du chapitre suivant. Disponible les premiers spoilers de Dragon Ball Super 77 avec des images.

Nous sommes devant l’un des chapitres du manga de service de fans le plus pur que nous ayons vu. Pendant des années, nous avons voulu voir quelque chose de Bardock dans Dragon Ball, et cette semaine nous pourrons enfin voir quelque chose du père de Son Goku et Raditz dans le manga Dragon Ball Super 77.

Les spoilers de Dragon Ball Super 77 et les premières fuites arrivent avec les images du manga. Une partie du chapitre suivant a été divulguée où nous pouvons voir un flashback où Monite raconte l’histoire qu’il a vécue avec Bardock et Muesli, la mère de Granola.

Tout commence avec l’arrivée du Saiyan sur la planète Céréale. Les Saiyan et l’armée de Freezer attaquent les Namekians et les Ceresians qui y vivent ensemble. Monite parvient à survivre et le chef du clan Namek lui donne les deux boules de dragon.

Les Saiyans se transforment en Ozaru ou singes géants jusqu’à ce qu’un des habitants de Ceresian de la planète détruise la pleine lune. Le saiyan devient normal, et c’est ici que l’on voit Bardock, qui étant Ozaru pourchassant Granola et sa mère, apparaître devant eux avec son apparence normale. Quand il les voit, quelques mots de sa femme Gine lui viennent à l’esprit et il se souvient quand il nomme Son Goku (en saiyan Kakarot).

Bardock el salvador

La chose continue, et c’est que Bardock aide Muesli, Granola et Monite à fuir. Il leur dit qu’ils doivent se cacher car Freezer arrivera à tout moment sur la planète. Voici la tournure de l’intrigue lorsque Monite dit qu’ils ont entendu Elec et Gas parler de leurs plans pour battre Freeza avec « intelligence ». C’est-à-dire qu’il y a 40 ans, ces personnages ont déjà essayé d’affronter Freeza, mais pas directement au corps à corps, sinon avec des informations et de l’argent. C’est pourquoi la planète Céréales est vendue et devient la propriété des Sucres.

Ce que je vous ai dit est un résumé de ce que nous verrons dans le manga Dragon Ball Super 77. Il y aura de l’action et bien plus encore le 20 octobre à 17h00 grâce à Manga Plus, une plateforme qui se charge d’apporter ce et bien d’autres publications hebdomadaires et mensuelles en espagnol.