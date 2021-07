Dragon Ball Super 74 manga, brouillons Toyotaro

Les brouillons de Toyotaro et du manga Dragon Ball Super 74 arrivent. L’action continue avec un Vegeta prêt à écraser le puissant Granola.

Chaque mois, avec l’arrivée du manga Dragon Ball Super 74, on a presque toujours la même routine. Avant l’arrivée du chapitre tant attendu, nous avons les brouillons de Toyotaro. La personne en charge du dessin du manga, accompagnée des corrections et de l’historique d’Akira Toriyama, nous montre les premières pages du manga sur le site officiel.

Et ces brouillons sont annoncés en grande pompe, alors que les gens les attendent comme s’ils étaient le chapitre lui-même. Même comme vous pouvez le voir ici, ils montrent une première image de la gommes toyotaro pour vous prévenir de votre arrivée.

Dans la première image que nous voyons du manga Dragon Ball Super 74, nous pouvons voir que Vegeta se prépare au combat. Il semble que cette fois le Prince des Saiyans ait un atout dans sa manche. On sait qu’il est fier, que face à un ennemi plus fort il ne recule pas malgré sa peur, mais cette fois contre Granola c’est différent. La même chose est de savoir que les motivations de Granola sont l’extermination de la race Saiyan et que c’est l’affaire du prince.

Que dis-je… Il serait temps de mettre l’étiquette de roi des Saiyan, que son père l’a tué il y a très durement il y a des années le maléfique empereur Freeza. Le manga Dragon Ball Super 74 sera parmi nous le 20 juillet à partir de 17h00 en Espagne. Officiellement et gratuitement, vous pouvez le lire grâce à la plateforme Manga Plus.

intrigue manga

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

Derniers chapitres du manga

-Les différentes confrontations, Dragon Ball Super 57

-L’arrivée de Son Goku, Dragon Ball Super 58

-Le signe de l’Ultra Instinct, Dragon Ball Super 59

-Erreur de calcul de Merus, Dragon Ball Super 60

-La renaissance de Vegeta, Dragon Ball Super 61

-Anéantissement total, Dragon Ball Super 62

-La détermination de Merus, Dragon Ball Super 63

-Ils sont Goku la patrouille galactique, Dragon Ball Super 64

-Ils sont Goku le Terrien, Dragon Ball Super 65

-Moro le mangeur de planètes, Dragon Ball Super 66

-Conclusion et…., Dragon Ball Super 67

-Granola le survivant, Dragon Ball Super 68

-La transition de la planète Céréale, Dragon Ball Super 69

-Le guerrier le plus fort de l’univers, Dragon Ball Super 70

-Le plan de Heta, Dragon Ball Super 71

-Les Saiyans et le Ceresian, Dragon Ball Super 72

-Goku contre Granola, Dragon Ball Super 73