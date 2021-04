Dragon Ball Super 71 manga, premières images et spoilers

Les premières images du manga Dragon Ball Super 71 arrivent, un chapitre que nous aurons officiellement disponible le 20 avril en espagnol.

8 jours jusqu’à l’arrivée du Dragon Ball Super 71 manga, et comme d’habitude, nous obtenons les premières images du chapitre. Ce sont des brouillons de Toyotaro dans lesquels on peut voir les premières pages du chapitre. Mais cette fois, ils ont d’abord publié une photo de Son Goku et Whiss en train de parler.

Le saiyan Son Goku continue de s’entraîner avec l’ange Whiss essayant d’améliorer son Ultra Instinct, car dans le dernier chapitre, l’assistant de Bills a clairement indiqué que Goku est l’être qui domine l’Ultra Instinct le plus faible de tous. Ces mots ont l’effet désiré pour Whiss, car connaître Goku est normal qu’il veuille s’améliorer.

Dans la vignette que nous avons ici, il nous montre Goku et Whis en train de parler. Selon les experts, dans le dialogue que nous pouvons voir, Whiss dit ce qui suit: Savez-vous quelle est la plus grande différence entre nous les anges et vous, Goku?

Il est prévu qu’à partir de demain, mardi 13 avril ou 14 avril, les brouillons de Toyotaro seront rendus publics où nous pourrons voir les premières pages du manga Dragon Ball Super 71. Une fois qu’ils seront publics, vous pouvez les voir dans cet article .

Parcelle de Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

