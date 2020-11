Dragon Ball Super 66 manga, premières images et spoilers

Les premières images fuites du manga Dragon Ball Super 66. Le combat se poursuit contre un Moro qui déborde de puissance.

Son Goku et sa compagnie continuent de se battre contre Moro. Après avoir montré les premières ébauches de Toyotaro du Dragon Ball Super 66 manga, les premières images arrivent. Et ceux-ci contiennent une partie du combat entre Son Goku et Moro.

Ce nouveau chapitre 66 de Dragon Ball Super surprend. Personne ne s’attendait à ce qui se passe dans les images après avoir vu les premiers brouillons. Il y avait des gens qui parlaient d’une forte référence à la saga Perfect Cell, mais encore une fois Toyotaro et Master Akira Toriyama nous surprennent avec quelque chose de nouveau.

Soyez prudent, car un Goku Ultra Instinct géant apparaît qui combat Moro. Je ne peux toujours pas le confirmer, car je ne connais pas le japonais et je n’ai pas vu les pages traduites, mais ce Son Goku géant est toujours dû à Vegeta et au pouvoir qu’il a grâce à sa formation à Yardrat. Ou c’est peut-être aussi parce que Goku maîtrise Ultra Instinct et fait déjà ce qu’il veut.

Les pages divulguées contiennent peu ou pas de dialogue, donc je ne peux que deviner ce qui se passe. C’est drôle, mais si vous regardez le premier dessin animé, Moro a pris Goku dans ses mains.

Le manga Dragon Ball Super 66 sera parmi nous le vendredi 20 novembre à 17h00 en Espagne (péninsule). Vous pouvez le lire grâce à Manga Plus en espagnol et officiellement.

La fin de la saga

Dit par le site officiel de Dragon Ball lui-même, l’arc de Moro se terminera dans Dragon Ball Super 67. Aurons-nous plus de Son Goku? Tu as raison. Ils ont confirmé qu’après le chapitre 67, nous aurons un autre nouvel arc. Le 20 de chaque mois, vous pouvez lire le manga sur l’application mobile et Web Manga Plus.