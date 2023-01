Dragon Ball : Qui a créé les Dragon Balls ?

Le nom de Dragon Ball-Les franchises dérivent des petites boules de cristal orange qui peuvent être utilisées pour exaucer presque tous les souhaits de celui qui aime tout le monde sept pièces trouve. À travers eux, à savoir le dragon sacré nommé Shenlong appel, qui sert d’exauceur de souhaits.

Mais qui a réellement créé les Dragon Balls ? Après tout, il ne devrait pas être facile de créer des balles aussi puissantes capables de répondre à tous les souhaits. Nous aborderons cette question dans l’article suivant.

Dragon Ball : les Nameks créent des Dragon Balls

Qui a créé les Dragon Balls ? Cette question peut être répondue très facilement au début, car le dieu terrestre a créé les Dragonballs. Cependant, il y a deux différents types de Dragonballcréé sur Terre à travers l’histoire.

Les Dragon Balls originales viennent de la Namek Kami (Dieu). Il est à l’origine le bon côté de la scission Chef Diable Piccolo et a donné aux gens la possibilité de réaliser un vœu grâce aux Dragonballs.

© BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Son successeur est également de Namek dende a débuté. Après Kami et Piccolo devait fusionner en une seule personne, les anciens Dragonballs ne fonctionnaient plus. C’est pourquoi Dende s’est donné pour mission de créer de nouvelles Dragonballs et de les améliorer.

Qu’est-ce qui rend les nouveaux Dragonballs meilleurs ? Les nouveaux Dragonballs de Dende vous permettent non seulement de réaliser un souhait, mais deux. Cependant, Dende a conservé toutes les autres restrictions.

D’ailleurs: Également Dragon Balls sur Namek ont été créés par un Namek, mais dans ce cas par l’ancien en chef des Nameks. Il pourrait y avoir de nombreuses autres espèces de Dragonball créées par Nameks au fil du temps alors qu’elles s’installaient sur plusieurs planètes.

Une autre création sont les Boules de dragon d’étoile noire (en anglais : Super Dragonballs), qui ont été créés par Kami alors qu’il était encore une personne avec le chef Devil Piccolo. Les Nameks étaient donc un peuple très travailleur.