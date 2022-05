Dragon Ball : Que signifient les points sur la tête de Krillin ?

le caractère de krillin est l’un des plus reconnus dans le monde de l’anime, en tant que partenaire et ami de Goku, présent depuis le premier anime de »Dragon Ball », à la nouvelle série »Dragon Ball Super ». Cependant, la plupart des fans ne savent pas d’où vient l’un de ses poinçons les plus caractéristiques : les six points situés sur sa tête.

Bien que tout le monde reconnaisse à Krillin qu’il s’est fait raser la tête depuis qu’il est petit (en laissant pousser ses cheveux lorsqu’il devient plus adulte), l’histoire n’aborde jamais l’origine des six points sur sa tête, un trait dont nous devons enquêter sur les inspirations qui a conduit à la création de »Dragon Ball ».

De nombreux thèmes d’anime de Akira Toriyama, comme ses arts martiaux, son intrigue, ses idéologies et bien plus encore, s’inspirent de la culture d’Asie de l’Est, comme le Japon, la Chine et l’Inde. Gardant cela à l’esprit, nous pouvons en déduire que les taches de Krillin sont le résultat de brûlures de moxibustion appliqué à la moines shaolin.

La moxibustion est une médecine alternative pratiquée à l’origine en Chine où l’encens d’armoise séchée est brûlé et placé sur des points spécifiques du corps. Cette méthode pourrait être utilisée pour traiter toutes sortes de maladies et d’affections. Il était aussi utilisé pour stimuler la circulation sanguine, ou comme on l’appelle plus communément dans »Dragon Ball » : Ki.

Il existe plusieurs méthodes de moxibustion qui sont à la fois permanentes et temporaires. Les options permanentes consistent à appliquer des cônes d’encens sur un point d’acupuncture désigné et à le brûler jusqu’à ce qu’il laisse une cicatrice. Ceux qui ne veulent pas de marque peuvent enlever l’encens avant qu’il ne cause des dommages permanents à la peau, mais d’autres choisissent de le laisser comme symbole de force ou de détermination.

Dans l’anime, Krillin vient à l’origine du temple Orin, dont les pratiquants ressemblent aux moines Shaolin, se rasant la tête et portant des tenues similaires, il est donc probable qu’ils subissent également la moxibustion, qui dans la culture des bouddhistes ou des moines réels, il est utilisé dans le cadre de leur formation et de leur enseignement.

Dans la culture du bouddhisme, les points représentent un certain nombre de choses différentes. Ils représentent d’abord ses »trois joyaux », le Bouddha, le Dharma (les enseignements du Bouddha) et la Sangha (les disciples du Bouddha). Enfin, les points représentent également les trois principales formes d’entraînement : moralité et discipline, concentration et sagesse.

Apparemment, Krillin a ces six points sur la tête, afin de prétendre être un guerrier avec tous les principes, mais le plus drôle est que dans »Dragon Ball », Krillin ne présente même aucun des idéaux des moines, car devient un artiste martial avec l’intention d’attirer les femmes, étant également impatient, moqueur, tricheur et toujours à la recherche de quelque chose pour éviter l’entraînement du Maître Roshi.

Puis dans »Dragon Ball Z », on peut voir une grande croissance du personnage de Krillin, car il a mis de côté toute cette attitude d’envie et de moquerie envers Goku, et commence à prendre les arts martiaux au sérieux, avec assez de courage pour se défendre Terre avec les Z Fighters (et mourant plusieurs fois en essayant).