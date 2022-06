Dragon Ball produit une nouvelle série animée

Une nouvelle série animée tirée de l’anime »Dragon Ball Super » est en production, même si pour le moment on ne sait pas s’il s’agira d’une nouvelle histoire, d’un autre film original ou de tout autre chose. producteur de série Akio Iyoku on lui a demandé s’il travaillait sur un nouveau projet maintenant que « Dragon Ball Super : Super Hero » est enfin sorti au Japon.

« Eh bien, si vous demandez… une nouvelle entrée dans la série est… déjà en préparation ! », a déclaré Iyoku, bien qu’il n’ait pas donné de détails sur ce qu’est cette « nouvelle entrée », mais a averti que Quoi qu’il en soit Quoi qu’il en soit, il faudra peut-être encore un certain temps avant qu’il ne soit prêt à être publié. « Super Hero nous a pris cinq ans à faire, il est donc naturel que nous travaillions déjà sur la suite ! »

De même, plus tôt cette année, il a été révélé qu’il y aurait plus de projets d’animation « Dragon Ball » au-delà du film « Super Hero ». De nombreux fans espéraient que ce serait une nouvelle saison de l’anime »Dragon Ball Super », qui a été diffusé à l’origine avec un total de 131 épisodes entre 2015 et 2018. Bien que l’émission se soit terminée plusieurs années plus tôt, le »Dragon Ball Super »manga Super » a continué à sortir de nouveaux chapitres, complétant la saga Galactic Patrol Prisoner.

Avec cela, beaucoup ont souligné qu’il y avait beaucoup de contenu potentiel à adapter à l’anime, bien qu’il soit également possible que le producteur de » Dragon Ball Super » pointe vers la sortie d’un autre film comme » Super Hero » ou le film centré sur »Broly ». Quoi qu’il en soit, ce nouveau projet aura un épisode complètement original jamais vu auparavant dans le manga.

« Le créateur de Dragon Ball Akira Toriyama travaille toujours sur de nouveaux concepts et idées de DB, après tout », a déclaré Iyoku au magazine, ajoutant : « Nous réfléchissons tous à ce que nous voulons montrer au monde ensuite. »

Alors que les fans de « Dragon Ball » au Japon attendent déjà avec impatience la suite de la série, les fans du reste du monde ont encore plusieurs semaines avant de pouvoir voir ensemble la dernière aventure de Gohan et Piccolo dans « SuperHeroes ». Le nouveau film sortira dans les salles aux États-Unis le 19 août et arrivera sur Crunchyroll plus tard cette année.