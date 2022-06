Dragon Ball pourrait avoir son univers d’action en direct grâce à Disney

Disney

Dragon Ball est l’un des anime les plus réussis de l’histoire avec des titres qui ont élargi sa mythologie. Goku pourrait avoir son univers d’action en direct !

©IMDBGoku

Dragon Ball est probablement l’anime le plus réussi de l’histoire grâce à la mythologie épique que le travail de Akira Toriyama suivant de près la vie du guerrier Saiyan Goku depuis qu’il était un petit garçon qui a perdu son grand-père jusqu’à ce qu’il fonde sa propre famille. Tout cela assaisonné de combats formidables où les ki des combattants est la clé pour vaincre leurs adversaires.

Or, une rumeur sur Internet, qui prend une ampleur remarquable, indique que Kévin Feig aurait prévu de produire un univers complet action en direct concentré sur Dragon Ball encore plus gros que les franchises merveille Oui guerres des étoiles. Le pari semble très risqué et la version n’a toujours pas de confirmation officielle mais l’ampleur du hasard nous oblige à le signaler.

Dragon Ball pourrait se venger en live action

Dragon Ball avait sa version live action avec le film de 2009 intitulé Dragon Ball Évolution avec Justin Chatwin dans Goku, James Marsters dans Piccolo, Emmy Rossum dans Bulma et Chow Yun-fat dans le rôle de Master Roshi. La réalité est que ce film a été une grande déception pour les fans d’anime et même le scénariste de cette histoire, Ben Ramsey, s’est excusé auprès du public.

Ce film a été produit par Renard du 20e siècleune étude qui a ensuite été acquise par Disney en 2019. Les droits des Dragon Ball sont entre les mains de la Maison de la souris ? Bien sûr que non! L’entreprise peut faire un nouveau film action en directmais les droits de la série animée continuent d’être détenus par Akira Toriyama, Toei Animation et Shueisha.

Il est vrai que le fandom de Dragon Ball est l’un des plus passionnés, même en concurrence avec les fans de merveille Oui guerres des étoiles. Dans Disney ils sont conscients de cette situation et c’est pourquoi beaucoup supposent que cette version peut être ancrée dans la réalité. La Maison de la souris a vu le potentiel d’un héros aux racines asiatiques avec Shang Chi Et c’est peut-être au tour de Goku, Vegeta et les autres de surprendre sur grand écran. Après tout, les Saiyans connaissent les secondes chances.

