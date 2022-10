Dragon Ball : ordre chronologique pour voir toutes les séries et films

Animé

Dragon Ball est l’une des émissions les plus populaires de l’histoire et a plusieurs productions qui n’ont pas été publiées chronologiquement. Par conséquent, nous vous apportons ici la commande correcte.

© Toei AnimationDragon Ball : ordre chronologique pour voir toutes les séries et films.

Au cours des dernières décennies, l’industrie de l’anime a connu une croissance unique au niveau mondial et a conduit à de multiples propositions qui ont gagné l’affection de millions de fans. Il existe toutes sortes d’exemples du genre qui est devenu une fureur mondiale, mais il ne fait aucun doute que l’un des plus renommés et qui reste actuellement au sommet est l’univers de Dragon Ball. Voulez-vous voir l’histoire chronologiquement? Ici, nous allons vous dire comment le faire.

Voici le programme produit par Toei Animation basé sur le manga écrit et illustré par Akira Toriyama qui a commencé à être diffusé en février 1986 avec l’histoire de Goku dans son enfance et au fil des ans, d’autres aventures sont survenues dans sa jeunesse et son stade d’adulte face à différentes menaces, telles que le souvenir de Piccolo, la patrouille rouge, Frieza, Cell et Majin Buu, parmi les autres. Parallèlement à la prémisse centrale du protagoniste, d’autres productions sont venues au cinéma qui ont alimenté la franchise.

Les expériences de ces personnages qui viennent d’un sang spécifique qui augmente leurs pouvoirs ont une place de choix dans la culture pop et le grand public, car c’est un univers qui a gagné son espace qui a une base pour continuer à lancer des productions, comme c’est arrivé cette année avec le film Dragon Ball Super : Super héros. La franchise a plusieurs séries et films sortis, mais il existe un moyen de tout voir chronologiquement. Découvrez comment vous devriez faire avec les films au milieu des épisodes!

+Comment regarder Dragon Ball chronologiquement

1- Une bataille finale solitaire (1990)

2- L’épisode Bardock (2011)

3- Dragon Ball (1986)

– Entre les épisodes 39-40 : La Légende de Shenlong (1986)

– Entre les épisodes 70-71 : La Belle au Bois Dormant dans le Château du Mal (1987)

– Entre les épisodes 118-119 : Grande aventure mystique (1988)

– Résumé de l’épisode 1 à 78 : Le chemin du plus fort (1996)

4- Dragon Ball Z (1989)

– Avant ou entre les deux premiers épisodes : Garlic Junior Immortal (1989)

– Entre les épisodes 21-22 : Le plus fort du monde (1990)

– Entre les épisodes 54-55 : La super bataille (1990)

– Entre les épisodes 81-82 : Le super guerrier Son Goku (1992)

– Entre les épisodes 117-118 : Les meilleurs rivaux (1991)

– Entre les épisodes 129-130 : Warriors of Unlimited Strength (1992)

– Entre les épisodes 153-164 : The Big 3 Super Saiyans (1992)

– Arc Cellulaire | Entre les épisodes 118-194 : Un futur différent : Gohan et Trunks (1993)

– Histoire alternative pendant l’arc Cell : Le plan pour détruire tous les Saiyans (1993)

– Entre les épisodes 196-197 : Les Guerriers d’Argent (1993)

– Principe de l’arc de Boo | Dans l’épisode 200 : Le retour de Broly (1994) et Fusion (1995)

– Prolongation de l’épisode 252 : Le combat final (1994)

– L’arc de Boo | Entre les épisodes 200-291 : Dragon Attack (1995)

5- Dragon Ball Super (2015)

– Entre les épisodes 1-14 : La Bataille des Dieux (2013)

– Entre les épisodes 15-27 : La Résurrection de Freezer (2015)

– Indéterminé ou après la fin : Dragon Ball Super : Broly (2018) et Dragon Ball Super : Super Hero (2022)

6- Les 4 derniers épisodes de Dragon Ball Z

7- Dragon Ball GT (1996)

8- Cent ans plus tard (1997)

