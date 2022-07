Dragon Ball: New Fan Movie fera tourner les têtes avec des animations époustouflantes

Au fil des années qui a Franchise Dragon Ball inspiré de nombreux projets de fans, entre autres diverses courtes vidéos. Mais seules quelques-unes de ces productions peuvent le faire animations époustouflantes inspirer, comme un récent film de fan.

Castlevania Animator sort son propre film de fans de Dragon Ball

Ce travail s’appelle Légende-Un conte de Dragon Ball et a été créé par l’équipe canadienne d’animation indépendante Studio chien errant. Il était d’ailleurs chargé des travaux Nasir Pachaqui dans sa précédente carrière d’animateur, entre autres, au Série animée Netflix Castlevania contribué.

L’intrigue de « Legend – A Dragon Ball Tale » se déroule complètement indépendamment de celle de l’original et se termine Les retrouvailles de Son Goku et Chi-Chi en tant qu’adultes au Grand Tournoi d’Arts Martiaux. Cette fois, cependant, ce n’est pas Piccolo, mais Broly, qui bouleverse complètement les événements. Alors aussi Végéta apparaîtles choses finissent par devenir incontrôlables.

Les animations sont purement visuelles pour un si petit fan film absolument excellent. Son Goku et Vegetas Bataille contre Broly est mis en scène à couper le souffle et impressionne non seulement avec de nombreux coups de poing, mais aussi belles allusions visuelles au modèle.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

À la fin de la vidéo, Pasha dit que les projets de cette nature ont besoin « beaucoup de temps, d’énergie, de concentration, de budget et de temps. Nous avions tout cela sauf le budget. Lui et toute l’équipe ont travaillé sur le fan film par pure passion a travaillé pour le classique de l’anime « Dragon Ball Z ». Une dévotion qui s’est également propagée aux téléspectateurs. Pendant ce temps, la vidéo arrive plus de 4,6 millions de clics.

Avez-vous déjà vu Legend – Dragon Ball Tale ? Si c’est le cas, alors dites-nous ce que vous pensez du film de fan dans les commentaires ci-dessous !