Dragon Ball Legends fête son deuxième anniversaire avec de tout nouveaux personnages

Dragonccc Sweat à Capuche Unisexe Dragon Ball Z Goku Vegeta 3D Japonais imprimé imprimé Anime Sweat à Capuche @ XL_1

Matière: 100% coton. Ce haut décontracté est un classique confortable et peut être associé à votre jean ou short préféré. Il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, une sensation de douceur au toucher, très agréable à porter. Suggestion de lavage: Laver à l'eau froide et suspendre pour sécher, lavable en machine. Lavage à la main recommandé Occasion: idéal pour les vêtements décontractés, les sports de loisir, le style de rue, les vêtements de promenade, les vacances, la fête dans les clubs, etc. Le sweat à capuche avec costumes à thème japonais et anime est parfait pour les costumes d'Hallowmas et de costumes. Différentes tailles sont disponibles, idéal pour l'extérieur, de superbes chandails à capuchon / vêtements de sport, manches longues, parfaitement assorti à votre favori printemps, automne et hiver