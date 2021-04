« Dragon Ball »: la véritable origine de l’uniforme de l’école de la tortue du maître Roshi

À ce stade de l’histoire, « Dragon Ball«Est un produit reconnu dans le monde entier. La franchise créée par Akira Toriyama au Japon fait désormais partie de la culture populaire mondiale, Goku étant un symbole pour de nombreuses générations qui ont grandi en regardant ses aventures dans les années 90 ou en lisant ses histoires dans le manga.

Goku a commencé comme un petit garçon qui a été retrouvé par son grand-père Gohan, qui l’a formé aux arts martiaux jusqu’à ce qu’il devienne très fort. Ensuite, le travail reviendrait à l’enseignant Roshi, un homme âgé qui avait appris de nombreuses techniques de combat uniques et qui a accepté comme disciple de Goku déjà Krillin à leur jeune âge.

Cependant, cela ne l’a pas empêché de les tester dur tout au long de la formation, de les pousser à leurs limites et de les dépasser avec succès. Il vint un moment où ils étaient prêts et le maître Roshi leur a donné leurs premiers uniformes de la École des tortues, qu’ils porteraient pour la plupart des anime.

Quelle était l’origine de cet uniforme et pourquoi Akira toriyama a décidé de lui donner cette couleur? Bien qu’au départ, le manga en noir et blanc ne le présente que dans une couleur blanche, ce n’est que dans la version en couleur qu’il s’est révélé être un orange monochromatique avec un kanji qui n’était pas compris par les fans occidentaux.

QUELLE EST L’ORIGINE DE L’UNIFORME DE L’ÉCOLE TORTUE DE MASTER ROSHI DANS «DRAGON BALL»?

Goku et Krillin reçoivent leur premier uniforme (Photo: Shueisha)

Le premier symbole qui porte Goku dans la série c’est 亀 / Kame, qui est le kanji pour « tortue». Goku a commencé à porter cet emblème quand lui et Krillin ils ont terminé leur formation avec le Tortue sauge, appelé Kame sen’nin en japonais, qui était le Maître Roshi. Le kame kanji est probablement le symbole le plus connu et le plus emblématique de « Dragon Ball», Et c’est aussi le plus ancien.

Goku il l’utilise pour l’intégralité du premier anime de « Dragon ball »du 21 Tenka’ichi Budokai et pendant l’arc Saiyan de « Dragon Ball Z « . Goku il l’utilise à nouveau brièvement lors de la spéciale 2008 »,Hé! Son Goku et ses amis reviennent !!». Maintenant, quelle est l’origine de cet uniforme?

Les moines chinois ont été l’inspiration d’Akira Toriyama pour l’uniforme de Goku (Photo: ABC)

D’après une interview de la première version Pleine couleur du manga de « Dragon Ball», Akira toriyama a été inspiré par Kasaya, un vêtement de couleur marron ou safran porté par les moines bouddhistes en Chine. Bien qu’il ne l’ait pas fait identique, la similitude des tissus est clairement visible, mais il l’a adapté à un uniforme d’arts martiaux.

En revanche, il a mis la couleur orange car cette couleur est un symbole de bon augure pour la culture chinoise. C’était parfait pour le professeur Roshi vous souhaite bonne chance lorsque vous êtes arrivé au 21e tournoi d’arts martiaux de la série. Bien que plus tard un costume rougeâtre soit également apparu, le sens est resté le même pour le reste de la anime.

Goku utilisant le deuxième kanji sur son uniforme (Photo: Shueisha)

Que si, tout au long du manga, les kanjis que l’uniforme de Goku et les autres portaient. Parfois, la plupart du temps en réalité, les kanji étaient des représentations du nom de chacun des personnages, tels que 悟 / Allez, tiré du premier caractère du prénom de Goku. Il l’utilise pour le reste de l’arc de Freeza jusqu’à ce que cet uniforme soit détruit.

Le dernier symbole que vous avez utilisé Goku sur son uniforme, ce n’est pas du tout un kanji. C’est la signature personnelle de Whis, et a en fait été ajouté par Whis lors d’une séance d’entraînement pour montrer votre vitesse. Goku et Végéta Ils le portent sur leurs nouveaux vêtements de « Dragon Ball Z: Résurrection ‘F’”Et continuez à l’utiliser tout au long de l’arc de la Tournoi Univers 6 de « Dragon Ball Super».