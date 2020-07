Dragon Ball Heroes : une nouvelle forme du Super Saiyan 4 dévoilée !

Les différentes formes que les Saiyans prennent dans la série Dragon Ball sont l’une des principales raisons de l’intérêt des fans, puisque Goku est devenu à l’origine Super guerrier ou Super Saiyan pour les puristes, lors de la confrontation intense avec Freezer.

L’une des transformations les plus spectaculaires de la série d’Akira Toriyama est exclusive à Dragon Ball GT, celle de Goku (bien évidemment), la forme du Super Saiyan 4. Cette transformation, qui n’a jamais été un canon mais qui continue de plaire à l’imagination des fans car s’inspirant directement du côté le plus sauvage des Saiyans.

Une enième transformation dans la série (et on en veut toujours plus)

Récemment, Super Dragon Ball Heroes a reçu une nouvelle affiche où nous pouvons voir Xeno Goku God et Xeno Vegeta God sous la forme de Super Saiya Jin 4 (SSJ4), une version similaire à ce que nous savions, mais avec de légers changements. Leurs cheveux sont rougeâtres, rien de nouveau dans ce domaine, mais ils ont une aura d’énergie violette qui a incité les fans à désigner cette nouvelle forme par Super Saiyan 4 : Limit breaker ou encore Super Full Power Super Saiyan 4: Limit Breakthrough

Comme vous pouvez le voir, le nom est long, mais il résume bien cette évolution. La forme de base de Super Saiyan 4 exploite la puissance de Super Saiyan que l’on trouve dans la queue d’un grand singe d’or. En réduisant la taille de ce dernier, Goku et Vegeta deviennent extrêmement puissants lorsqu’ils passent en Super Saiyan 4, et cette nouvelle forme est encore de ce fait encore plus puissante.

