Super Dragon Ball Heroes révèle la date de son 25e chapitre !

Dans cet épisode, nous verrons les nouvelles transformation de Goku et Vegeta SSJ4 ainsi que le sombre et renouvelé Janemba

“Dragon Ball” comporte une grande variété de sagas différentes qui permettent à la franchise de s’étendre sur des centaines d’épisodes. En ce sens, l’une des marques les plus spéciales et uniques est “Dragon Ball Heroes”, qui présente une grande variété de transformations, de fusions et autres qui ne pourraient se produire que dans l’imagination sauvage des fans. Maintenant, nous savons quand le chapitre 25 sera enfin diffusé.

Dragon Ball Heroes Chapitre 25

Ainsi, comme nous pouvons le voir dans le tweet suivant de @DBSChronicles, le nouvel épisode de l’anime sera diffusé au cours de cette semaine :

Ainsi, c’est au cours du 30 juillet 2020 que nous pourrons profiter du 25ème chapitre de “Dragon Ball Heroes”. Nous nous souviendrons, en revanche, qu’à une précédente occasion, nous avions annoncé que cela se produirait dans le courant du 6 août 2020. Cependant, l’affiche promotionnelle sur laquelle cette information était basée a fini par faire référence à un spectacle en direct pour le jeu Super Dragon Ball Heroes, qui accueillera également les transformations que nous verrons dans le prochain épisode.

En cas de doute, nous vous laisserons le synopsis de ceux qui nous montreront cette version dérivée de “Dragon Ball” dans quelques jours :

Une bataille décisive en enfer ! Un nouveau Janemba !

Renaissant des mains du Dr W, Janemba combat Goku et Vegeta Xeno. Janemba a été imprégné cette fois-ci de la puissance des combats du SSJ4. De même, Goku et compagnie, qui se battaient ailleurs, arrivent au même endroit après avoir suivi Fu. Lorsque les deux Gokus font exploser Janemba par leurs attaques, deux ombres apparaissent soudain dans le ciel.

Pour terminer, nous soulignerons que dans l’article partagé, vous trouverez le premier aperçu des formes “Limit Breaker” du SSJ4 de Goku et Vegeta. Grâce à eux, les deux saiyans seront donc chargés d’étendre la puissance du plus haut niveau découverte sous le sang saiyajin, ce qui nous laissera sans aucun doute une importante dose d’action.