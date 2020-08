Dragon Ball Heroes: l’un des adversaires de Son Goku fait un retour surprise

La mort est dans Dragon Ball plus un ami récurrent qu’une fin à la fin de la ligne, c’est pourquoi vous n’avez généralement pas à vous inquiéter trop si l’un des Guerriers Z ou même protagoniste Son Goku même les bénédictions temporelles. Mais les différents antagonistes de la franchise ont une aversion claire pour l’idée de simplement rester bien sous terre, comme le montre encore une fois Dragon Ball Heroes.

Dragon Ball Heroes: The Warrior Hearts

Du Anime Super Dragon Ball Heroes est basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco Entertainment et suit une histoire différente de celle de la suite officielle de la franchise, Dragon Ball Super. Par conséquent, il existe également d’autres formes Saiyan ici, telles que la nouvelle Super Saiyan 4, Des alliés et, enfin et surtout, des méchants comme le chef des guerriers de la zone centrale: Cœurs.

Dans Super héros de Dragon Ball, dont l’histoire se déroule après les événements du Tournoi du pouvoir, l’antagoniste Hearts tente d’apporter une force cosmique en son pouvoir, avec laquelle il est capable de Grand Zeno personnellement à détruire. Nos héros bien-aimés ont continué à se mettre en travers de son chemin, mais il semblait que Hearts ne pouvait pas être arrêté et il a finalement réussi à atteindre partiellement son objectif.

Avec la graine de l’univers dans son corps, Hearts est devenu le Dieu tueurque théoriquement personne ne pouvait concurrencer. Mais un mélange sauvage Gogeta, Jiren et frappé prouvé exactement le contraire et mis Hearts à sa place. Le sperme a été éliminé de son corps et le méchant avide de pouvoir a été détruit. Ce qui devrait en fait être la fin de son histoire.

Dragon Ball Heroes: Hearts revient-il?

Mais comme nous l’avons mentionné précédemment, la mort dans Dragon Ball est très rarement la fin. De plus, les téléspectateurs attentifs savent que toute la bataille pour la planète prison et aussi la recherche de Heart pour la graine de l’univers n’étaient que des parties d’un plan complexe que le grand antagoniste de Dragon Ball Heroes a imaginé. Nous parlons de nul autre que Fu, la jeunesse mystérieuse qui Dabura désigné comme son successeur officiel.

© Bandai Namco Entertainment

Avec les restes de la graine, Fu a maintenant créé son propre arbre de l’univers, ce qui devrait lui permettre de créer son propre univers. Mais comment Hearts s’inscrit-il dans ce plan? Eh bien, c’est la grande question, car à la fin du dernier épisode de Dragon Ball Heroes, nous pouvons voir Hearts assis dans une cellule en enfer où Demigra lui rend visite.

Comme certains d’entre vous le savent sûrement, Demigra connu comme le dieu démon qui était le principal antagoniste de Dragon Ball Xenoverse agi. Son objectif était de détruire toute l’histoire et d’en créer une nouvelle dans laquelle il puisse régner en tant que dieu du temps, une position pour laquelle il peut Chronoa envie. Bien qu’il n’ait pas pu atteindre son objectif, il n’a pas encore été supprimé de l’équation.

