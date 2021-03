« Dragon Ball FighterZ » révèle la date de sortie de Gogeta SSJ4

En plus de montrer le gameplay du prochain combattant DLC de « Dragon Ball FighterZ », Gogeta SSJ4 cette fin de semaine, Bandai Namco a révélé que la dernière et la plus grande fusion de Goku rejoindra la longue liste le 12 mars.

Le 12 mars bien sûr, ce n’est que dans quelques jours. Gogeta SSJ4 marquer le dernier des dernier DLC de personnage FighterZ Passe 3 en rejoignant le jeu, et plus aucun combattant n’a été annoncé.

Si vous n’êtes pas familier avec le personnage, Gogeta SSJ4 est une version combo de Goku et Vegeta créé à partir de danse fusion pendant qu’ils sont dans leur chemin Super Saiyan 4.

Gogeta SSJ4 provenir de « Dragon Ball GT », comme certains des autres personnages qui ont rejoint « Dragon Ball FighterZ » au fil des ans, et Il est apparu dans de nombreux spin-offs depuis sa première apparition dans l’anime.

Malgré que Gogeta SSJ4 est un personnage incroyablement puissant, on ne sait pas comment ses mouvements se compareront aux autres combattants une fois qu’ils seront lancés.

Comme indiqué ci-dessus, Gogeta SSJ4 rejoindra la liste de «Dragon Ball FighterZ le 12 mars. « Dragon Ball FighterZ » est disponible pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.