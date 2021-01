« Dragon Ball FighterZ » montre le nouveau gameplay de Super Baby 2

Comme indiqué précédemment, le jeu vidéo de combat populaire « Dragon Ball FighterZ » est prêt à ajouter son dernier et plus grand combattant. DLC, Super Baby 2, plus tard cette semaine le 15 janvier avec un accès anticipé commençant deux jours avant, et Bandai Namco a révélé un tas de nouvelles images du nouveau caractère pendant le week-end.

Si tu voulais voir comment combattant de DLC est comparé au compétition, c’est le meilleure chance de le faire.

« Super Baby 2 », si vous n’êtes pas familier, provient de la série animée « Dragon Ball GT ». L’un des antagonistes de la série, Baby, est membre de la race Tsufurujin qui veut essentiellement abattre les Saiyans, et Super Baby 2 est l’une de leurs formes ultérieures.

Quant à ce que vous pouvez faire « Dragon Ball FighterZ », eh bien, la vitrine a plus d’une heure de séquences de gameplay de Super Baby 2 remplissant divers endroits dans différentes équipes.

« Dragon Ball FighterZ » est actuellement disponible pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Le lutteur DLC le plus récent pour le jeu vidéo, Maître Roshi, Il a été lancé en septembre. Super Baby 2 sortira le 15 janvier avec une période d’accès anticipé de deux jours pour toute personne FighterZ Pass 3.