Dragon Ball Fighterz Mettra Des Interdictions Permanentes Pour Rage Quit

Dragon Ball Fighterz a réussi à se tailler une place dans l’industrie du jeu vidéo comme l’un des titres de combat les plus populaires. Depuis quelques années maintenant, le travail de Système d’arc fonctionne Est même l’une des principales attractions d’EVO, la plus grande compétition au monde des jeux de combat. Maintenant, nous savons que pour garder la scène propre, en studio, ils se préparent à mettre en œuvre des mesures strictes concernant les personnes qui quittent la rage.

La déclaration de Dragon Ball FighterZ sur le “ permaban ”

Alors, alors nous vous laisserons avec la notice Ce qui explique ce que les joueurs de Dragon Ball FighterZ risquent s’ils quittent un jeu à mi-chemin par colère:

“Merci à tous les joueurs de Dragon Ball FighterZ; À partir de maintenant, il y aura des restrictions pour les joueurs qui se déconnectent délibérément pendant les parties en ligne. Ces joueurs ne pourront pas entrer dans les lobbies en ligne pendant une période de temps spécifiée. (environ une semaine). Les joueurs pourront continuer à accéder au lobby hors ligne pendant cette période. Si vous vous déconnectez souvent involontairement, veuillez vérifier vos paramètres de connexion Internet.

Si nous trouvons un joueur qui répète le comportement que nous avons spécifié encore et encore, les restrictions pourraient finir par être permanentes pour ce joueur.. Nous continuerons à faire de notre mieux pour que les joueurs vivent une expérience agréable avec le titre. N’oubliez pas de rester à l’écoute pour plus d’informations sur les événements, etc. de Dragon Ball FighterZ “.

De telle manière, Système d’arc fonctionne indique clairement qu’il n’autorisera pas les comportements qui affectent négativement l’esprit de compétition de la communauté Dragon Ball FighterZ. Cette déclaration d’intention intervient quelques semaines après qu’il ait été confirmé que Master Roshi serait le prochain personnage à arriver en tant que DLC à la distribution des combattants dans le jeu. Si vous voulez en savoir plus sur le professeur de Son Goku et sa société, comme par rapport à ses compétences, vous ne pouvez pas manquer cet article.

Dragon Ball FighterZ est disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂