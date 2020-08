Dragon Ball Fighterz Annoncera Ses Prochaines Actualités En Août

Bandai Namco nous prépare à tout à venir dans le grand titre d’Arc System Works lors d’un prochain événement

Bandai Namco suivre la charge en augmentant les possibilités jouables du grand Dragon Ball FighterZ. Et est-ce que le titre de Travail du système d’arc Il n’a cessé d’intégrer de nouvelles fonctionnalités depuis son lancement, augmentant la liste des combattants et un grand nombre de nouvelles fonctionnalités qui ont enchanté les joueurs et les adeptes de la création d’Akira Toriyama. En ce sens, au cours des dernières semaines, nous avons pu profiter de l’arrivée de Goku Ultra Instinct et le spectaculaire guerrier Kefla, en outre, il y a encore des spéculations sur l’arrivée possible et souhaitée du Maître Roshi dans un prochain DLC.

Maintenant, comme l’a souligné le distributeur Bandai Namco pendant la transmission Table ronde des éditeurs de jeux de combat au Japon Il a été confirmé qu’en août prochain, nous aurons de nouvelles nouvelles de Dragon Ball FighterZ. De cette manière, et malgré le fait qu’aucune date précise n’ait été indiquée, il y a déjà des spéculations selon lesquelles cette annonce pourrait envisager les dates et les informations sur les nouveaux personnages téléchargeables qui arriveront dans le troisième pass saison prévu pour cette année.

On sait également qu’il y aura trois nouveaux personnages qui déballeront lors de ce troisième pass saison, mais ils sont totalement inconnus à ce jour. En revanche, il convient de noter que Dragon Ball FighterZ continue de croître en nombre de ventes où il a déjà atteint le chiffre non négligeable de plus de cinq millions d’unités vendues parmi tous les systèmes dans lesquels nous pouvons obtenir le grand titre de Travail du système d’arc, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC à travers la plateforme Soupape, Vapeur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂