Dragon Ball fête ses 35 ans: c’est ainsi que les fans s’en souviennent sur les réseaux sociaux

Quand on parle de notre enfance et des émissions préférées qui nous ont le plus attirées, il est inévitable de ne pas mentionner ‘Dragon Ball’, Quoi Ce 26 février fête ses 35 ans depuis sa première diffusion Au Japon. Peut-être l’anime le plus populaire de tous les temps pour son niveau de portée partout sur la planète et dans différentes langues, où ses personnages sont reconnus.

L’œuvre a été créée par Akira toriyama en 1984 et a été publié dans le magazine Shonen Jump, et à cette époque c’était un manga de plus parmi les lecteurs, mais son explosion est survenue deux ans plus tard. Animation Toei avait déjà collaboré avec l’auteur pour ‘Dr. Slump ‘et le gros pari était son dernier projet. Plus tard, ils ont rapporté que son adaptation était simple, car la prémisse était simple: les aventures d’un garçon à la recherche d’objets magiques.

L’émission télévisée a commencé un jour comme aujourd’hui en 1986 et s’est rapidement étendue pour atteindre des millions de fans. En Amérique latine, il y a une base de fans très importante et fidèle, et ce sont eux qui se sont souvenus de cette date historique pour eux ce vendredi sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Twitter. Découvrez les célébrations des fans!

Aujourd’hui, il y a 35 ans, Dragon Ball a été créé à la télévision. Ils nous ont raconté l’histoire de Goku, le Saiyan de classe inférieure qui est devenu le guerrier le plus puissant de tous. Il ne se battait pas pour détruire, il se battait pour le sien. La série animée qui a marqué des millions. JUSTE DANS L’ENFANCE. pic.twitter.com/tUqWrsAw1t – Invaincu (@InvictosSomos)

Dragon Ball fête ses 35 ans

Félicitations au meilleur anime de tous les temps! Heureux de l’avoir rencontré et de pouvoir en profiter, puisse-t-il avoir encore de nombreuses années de succès #Dragon Ball pic.twitter.com/mwMAFje5QV – Veronica ❤ (@VeronicaAnime)

Nous célébrons les Saiyans!

Aujourd’hui, il y a 35 ans le 26 février 1986, le premier épisode de Dragon Ball cet anime était diffusé au Japon, basé sur le manga écrit et illustré par Akira Toriyama.#Dragon Ball pic.twitter.com/6cLHEdwjzM – Goku: D (@GokuMemeXD)

Le 26 février 1986, le premier épisode de Dragon Ball est diffusé.

35 ans, de la caricature de toute une génération! Evidemment ce ne serait pas l’enfance, sans nos doubleurs Merci les Maîtres! Vous faites partie de ce beau moment Joyeux 35e anniversaire #Dragon Ball! pic.twitter.com/BHXEZQdkpN – Fan de Dragon Ball, captures d’écran (@BallFanatico)

Le 26 février 1986, le premier épisode de DRAGON BALL, l’anime le plus populaire de tous les temps, est diffusé sur Fuji TV Sans aucun doute, cela fait 35 ANS très chingones depuis le début de l’aventure fantastique Quelle est votre partie préférée de la série? pic.twitter.com/gfMKow1bfB – Adrián (@ElAlacrancillo_)

Comme nous savons, ‘Dragon Ball’ Il n’est pas resté dans sa première version il y a 35 ans, au fil des ans, de nouvelles versions et d’autres histoires sont venues qui ont attiré les adeptes du programme: en 1989, il est arrivé ‘Dragon Ball Z’, en 1996 ‘Dragon Ball GT’ et en 2009, il y a eu une réédition appelée ‘Dragon Ball Z Kai’, qui se concentrait sur les sagas Cell et Majin Boo.

En 2015, le manga de ‘Dragon Ball Super’ et un mois plus tard, l’anime qui continue à ce jour a été publié et les fans attendent plus de nouvelles. Pendant, ‘Super Dragon Ball Heroes’ a réussi à satisfaire beaucoup d’entre eux avec les sagas de la Prison Planétaire et du Clonflict Universel. L’héritage continue d’être plus pertinent que jamais et ne semble pas avoir de fin dans le futur.