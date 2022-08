"Dragon Ball" domine le box-office aux États-Unis et au Canada

Peut-être Idris Elbé affronter un lion dans « La bête« , mais le film d’action n’était pas à la hauteur du dernier opus de « Dragon Ball » au box-office américain et canadien ce week-end.

Le film d’animation »Dragon Ball Super : Super héros » a été le plus gros succès ce week-end dans les salles de cinéma nord-américaines, avec 20,1 millions de dollars au cours de sa première semaine de sortie, selon les estimations du studio publiées dimanche. de deux filles qui combattent un lion sauvage en Afrique.

Crunchyroll a distribué « Dragon Ball Super : Super Hero » dans 3 900 salles en Amérique du Nord, ce qui en fait la plus large ouverture jamais réalisée pour un film d’animation. La production de Toei Animation Il a été réalisé par Tetsuro Kodamaqui avait le soutien du créateur de « Dragon Ball », Akira Toriyama. L’univers Dragon Ball a presque 40 ans et comprend des mangas, des émissions de télévision, des films, des jeux et des jouets.

« Nous sommes absolument ravis que les fans de Dragon Ball puissent se réunir pour découvrir et profiter de cet incroyable film dans les salles », a déclaré le vice-président senior du commerce mondial du distributeur dans un communiqué. Michel Berger. « Crunchyroll remercie tous les fans, qu’ils soient ou non des ‘super fans’ ou des nouveaux venus, et nous espérons qu’ils reviendront encore et encore », a-t-il ajouté.

Selon PostTrak, le public de « Dragon Ball Super » était majoritairement masculin (79%) et 44% avaient entre 25 et 34 ans.

« Beast », quant à lui, a ouvert ses portes dans 3 743 cinémas nord-américains. Le film, réalisé par Baltasar Kormakur (« Everest »), met en vedette Elba en tant que père veuf de deux adolescents, joué par Iyana Halley Oui léa jeffries, qui se retrouvent à fuir un lion assoiffé de sang lors d’un voyage en Afrique du Sud. Y compris les projections internationales, « Beast » a généré 21,8 millions de dollars jusqu’à présent.

La troisième était « Train à grande vitesse« , des études Sony, qui était en tête du panneau d’affichage depuis deux week-ends. Ce week-end, il a levé 8 millions de dollars pour un total de 68,9 millions.

Quatrième était « Top Gun : Maverick« , de primordialdans son 13e week-end en salles, avec 5,9 millions de dollars pour un cumul de 683 millions de dollars.

Cinquième était le film d’animation « DC League of Super-Pets« .

Ci-dessous, les calculs des billets vendus du vendredi au dimanche dans les salles aux États-Unis et au Canada, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi :

1. « Dragon Ball Super : Super Héros », 20,1 millions de dollars.

2. « Bête », 11,6 millions de dollars.

3. « Bullet Train », 8 millions de dollars.

4. « Top Gun : Maverick », 5,9 millions de dollars.

5. « DC League of Super-Pets », 5,8 millions de dollars.

6. « Thor : Amour et tonnerre », 4 millions.

7. « Non », 3,6 millions de dollars.

8. « Minions : L’Ascension de Gru », 3,5 millions de dollars.

9. « Where the Crawdads Sing », 3,2 millions de dollars.

10. « Corps, corps, corps », 2,4 millions de dollars.

Source : Lindsey Bahr d’Associated Press