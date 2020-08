Dragon Ball: Ce serait le résultat incroyable de Vegetto et Gogeta étant des femmes

Un artiste bien connu dessine les versions féminines des principales fusions entre Goku et Vegeta tout au long de Dragon Ball

Ce n’est qu’à l’arrivée de Dragon Ball Super que les premières femmes Saiyan sont apparues avec quelque chose d’un protagoniste de l’intrigue, Kefla et Caulifla. Auparavant, même si Pan avait joué un rôle de premier plan au combat, la vérité est que Toriyama avait complètement ignoré l’utilisation des femmes pour le combat tout au long de son travail..

Maintenant l’artiste Arts FTW Il a imaginé ce qui se serait passé si le sexe des protagonistes avait été opposé. Bien que nous n’ayons pas pu trouver d’images de Goku et Vegeta représentés en tant que femme, cet artiste a donné vie à ce que seraient Vegetto et Gogeta dans une version féminine, en plus avec un résultat plutôt frappant.

Ci-dessous vous pouvez voir le résultat de Vegetto Femme, qui parle de la fusion entre Goku et Vegeta lorsqu’elle est réalisée avec les boucles d’oreilles Potala. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage Nous vous laissons ci-dessous avec ses différentes transformations.

D’un autre côté Nous vous montrons à quoi ressemblerait Gogeta si c’était une femme, en conservant les principales fonctionnalités que nous avons vues dans la transformation précédente:

Enfin, nous nous sommes dit au revoir, en montrant avant la caractérisation la plus précise que nous ayons trouvée par rapport à Goku en tant que personnage féminin:

