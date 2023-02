Dragon Ball – Ce secret sur C17 et C18 sera-t-il un jour révélé ?

Dans Dragon Ball Son Goku doit non seulement faire face à des adversaires humains, mais aussi à des adversaires artificiels. Les deux Cyborgs C17 et C18 étaient de docteur géro créé pour soutenir Son Goku et le reste de la Troupe Z tuer. Cependant, bien qu’ils aient été créés ensemble en tant que frères et sœurs jumeaux, ils se séparent à la fin de Dragon Ball.

Dragon Ball : Voici comment vont C17 et C18 dans le futur

Les deux cyborgs C17 et C18 ont anéanti la majeure partie de la Z-Troop dans une chronologie alternative et n’ont pu passer que dans la chronologie actuelle Cellule pour se faire arrêter.

Mais au fil du temps, C17 et C18 deviennent des alliés de Z Troop, puisque Son Gohan les deux de Cell sauve et Krillin lui-même de Shenlong souhaite qu’il mécanisme d’autodestruction qui éteint les deux.

Que deviendront les deux ? 18 surprend le souhait de Kirllin, mais ne montre initialement aucune gratitude. Mais avec le temps, elle cède à ses sentiments krillin en face et finit par l’épouser.

Elle et Krillin obtiennent un joint fille nommée Marron.

© Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

C17, en revanche, ne replonge que dans Dragon Ball GT sur. Là, vous pouvez voir comment il s’est installé confortablement dans une forêt à la montagne. Cependant subir docteur Mu et Dr. géro lui a fait subir un lavage de cerveau pour qu’il utilise un deuxième C17 sur mesure Super17 fusionné.

A la recherche du deuxième spécimen, il rencontre même Krillin et C18. Il tente en vain de Sœur à ses côtés, tuant même Krillin dans le processus. Mais au fur et à mesure que la saga avance, C18, qui est toujours en Super17 affectant le C17 existant. C’est ainsi que Super17 révèle son point faible, grâce à ce Son Goku finit par le tuer peut.

Suite de la saga, C17 devient grâce à Son Goku ramené à la viecar il souhaite que tous ceux qui sont morts en lien avec Super17 soient ressuscités.

Malheureusement, on ne sait pas exactement comment voies de C17 et C18 se sont séparés. Ni le manga ni l’anime ne montrent les deux disant au revoir et C18 emménageant avec Krillin.

Ce secret ne sera peut-être jamais révélé.