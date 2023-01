Dragon Ball : 5 idées sur ce que pourrait être le web anime

Il y a quelque temps, nous vous avons signalé qu’actuellement à un nouvelle série animée Dragon Ball devrait être travaillé. Cela devrait être plus précis un web animé loi. Plusieurs initiéqui avec leurs fuites dans le passé avaient tout à fait raisona confirmé un tel projet.

Détail intéressant: C’est supposé être pas une suite de Dragon Ball Super sera, comme divers leakers, sur @DBSChronicles, l’ont déjà indiqué à plusieurs reprises. C’est pourquoi nous nous sommes posé la question de quoi pourrait consister la production. Ci-dessous nous vous présentons nos 5 idées !

Idée #1 : Un remake du Dragon Ball OG

Au lieu de raconter ce qui s’est passé entre Dragon Ball Super : Broly et sa suite Dragon Ball Super : Super Hero, alors les événements du manga s’adapter, les makers pourraient retour aux sources marche. Quoi de mieux qu’un Redémarrage du premier anime Dragon Ball ?

Nous a montré à quoi cela pourrait ressembler le prologue du dernier long métrage d’animation « Super-Héros ». Le créateur de cette séquence, Chikashi Kubotatravaillerait sur un nouveau projet d’anime dans la franchise et pourrait donc être ici continue son travail à merveille. Ce serait aussi une belle occasion de rapprocher les premières aventures de Son Goku & Co. d’une nouvelle génération.

Idée #2 : Adaptation Dragon Ball Super Manga

Tout simplement parce que l’anime Web est l’histoire de la série animée Dragon Ball Super ne pas continuer ne devrait pas signifier que le projet à venir n’a rien à voir avec la série. Au lieu de continuer l’histoire, les créateurs pourraient aussi mettre en œuvre l’intrigue du manga.

Le combat de Son Goku et Vegeta contre Fused Zamasu était différent dans le manga que dans l’anime DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Bien que les créateurs de « Dragon Ball » Akira Toriyama qui écrit l’intrigue du manga et de l’anime, les deux versions diffèrent en partie assez radicalement l’un de l’autre. Il serait donc extrêmement excitant de voir cette version alternative des combats contre Goku Black, Jiren & Co. sous forme animée.

Idée n°3 : Une adaptation en jeu vidéo

Ces dernières années, Toriyama a non seulement travaillé sur l’anime et le manga Dragon Ball Super, mais a également aidé à différents jeux à la franchise avec. Par exemple, il a créé le nouveau personnage C-21 pour « Dragon Ball FighterZ » et pour Dragon Ball Xenoverse 2 il a écrit l’histoire d’un homme convenable manga préquelle.

Le manga Dragon Ball Xenoverse 2 est un modèle passionnant pour une série animée. © Bird Studio, Toyotarou/Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

Surtout ce dernier serait l’un modèle idéal pour une série animée passionnante: Une fois que nous avons pu si différents faits saillants de la longue histoire de la franchise grâce à la thème du voyage dans le temps revivre le match. De plus, une histoire originale passionnante pourrait être racontée avec des éléments et des personnages que nous avons trouvés dans l’histoire principale pas vu comme ça recevoir.

Idée #4 : L’histoire d’un autre univers

Depuis le combat de Goku contre Beerus, nous savons que notre univers Dragon Ball n’est qu’une partie d’un multivers beaucoup plus grand est. Nous avons déjà rencontré quelques personnages d’autres univers dans « Dragon Ball Super », cependant on sait encore très peu sur leur patrie. C’est une corne d’abondance de possibilités infinies, mais nous n’en avons pas encore assez vu.

Le web anime pourrait nous raconter des histoires d’autres univers © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Ici, nous avons pu voir des événements dans l’anime Web qui parallèle aux événements avoir lieu dans l’histoire principale. Nous pourrions en savoir plus le saiyan du 6ème univers expérimenté ou les univers ne suis pas Tournoi du pouvoir devait y assister. Alternativement, nous pourrions également jeter un œil à la nouvelle maison de Future Trunks et Future Mai.

Idée #5 : Tranche de vie

Les scènes qui nous regardent Dragon Ball Super : Super héros J’ai particulièrement aimé les petits moments entre Piccolo et Pan. C’était juste agréable de voir comment le dynamique enseignant-élève développé tout au long du film, de sa formation à tromper les méchants. Ce serait donc une bonne chose si le web anime construire sur ça et nous en montrer plus.

Les scènes de Piccolo et Pan ensemble étaient absolument adorables © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

On a pu voir Piccolo comme son ancien protégé Son-Gohan et sa femme Videl prenez quelque chose sous vos bras et s’occupe du petit Pan. Éléments tranche de vie sont apparus plusieurs fois dans « Dragon Ball », mais maintenant, il pourrait être transformé en une série à part entière. Le monde du classique culte serait pour ça certainement assez grand et donnerait assez pour cela.

Telles étaient nos idées sur ce que pourrait être l’anime Web Dragon Ball. Quel genre d’histoire aimeriez-vous? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.