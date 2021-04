« Dragon Ball »: 10 choses que Goku peut faire sans utiliser ses pouvoirs Saiyan

Quand on parle de « Dragon Ball», Il est impossible de ne pas penser immédiatement à son protagoniste et à la race Saiyan. Ces « extraterrestres » se caractérisent par avoir une queue et être capables de se transformer en un Ozaru, une sorte de singe géant, bien qu’ils puissent aussi le faire avec leur propre corps à volonté, devenant un Super Saiyan de différentes phases.

Bien qu’initialement Goku surpris tout le monde quand il est devenu le Super Saiyan légendaire la première fois qu’il a combattu Frieza, finalement le Super Saiyan 2, 3, Dieu Super Saiyan et le Bleu Super Saiyan fait partie de la normalité de la série, avec Végéta Oui Kakarot dépassant niveau après niveau.

Ce que beaucoup oublient peut-être, c’est que dans le monde de « Dragon Ball», Les Saiyans ne sont pas les seuls à pouvoir accéder à certains pouvoirs. Tout comme ils l’ont démontré Krillin, Yamcha et les autres membres humains de la Guerriers Z, il existe plusieurs techniques qui peuvent être utilisées sans avoir besoin d’une sorte d’avantage de race.

C’est ainsi que beaucoup d’entre eux ont appris à voler, à utiliser de l’énergie pour effectuer des attaques et bien d’autres choses. Il est évident, d’après la quantité de formation qu’il a reçue, que Goku Cela les dépasse de loin, même à cet égard, et c’est pourquoi nous présentons ici 10 choses qui Goku peut se passer de ses pouvoirs de saiyan.

10 CHOSES QUE GOKÚ PEUT FAIRE DANS «DRAGON BALL» SANS ÊTRE UN SUPER SAIYAJIN

1. Peut avoir des améliorations de force comme Kaio-Ken

le Kaio-ken de Goku est un outil crucial que vous utilisez avant de devenir un Super saiyan, et fait un retour surprenant dans « Dragon Ball SuperLorsque vous combinez la mise à jour avec Bleu Super Saiyan. Kaio-ken est une amélioration de la force développée par Roi kai où l’utilisateur peut multiplier sa force mais au prix d’un stress important sur son corps. Cela devient plus pratique pour Goku basculer vers Super saiyan, mais avant que je puisse le faire, le Kaio-ken cela fonctionne comme une sorte d’équivalent non Saiyan.

2. Vous pouvez utiliser des techniques comme la vague de confinement du mal

Certaines des batailles les plus créatives et passionnantes de « Dragon Ball«Sont ceux qui intègrent les techniques les moins conventionnelles de la série. La Vague de confinement maléfique C’est une manœuvre puissante qui peut piéger des entités démoniaques dans un conteneur.

Il provient du « Dragon Ball« Original, mais revient dans »Dragon Ball SuperQuand la menace de l’immortel apparaît Zamasu. Roshi s’assure que Goku maîtrisez la compétence, et cela devient une autre compétence importante qui va au-delà de votre Saiyan et que vous pouvez appliquer dans le bon scénario.

3. Vous pouvez manipuler le Ki

L’un des moyens les plus importants pour les personnages de l’univers de « Dragon Ball« Démontrez que votre force est votre capacité à manipuler énergie ki « Dragon BallCela commence dans un endroit un peu enraciné où le combat repose sur de vrais arts martiaux, mais au fil du temps, un côté plus fantastique du combat prend le dessus sur la série. Goku trouver comment contrôle ki et il en devient un guerrier plus fort. Tout cela arrive avant Goku avoir une idée de ce qu’un Saiyan et le ki c’est quelque chose que tout le monde peut contrôler.

4. Cela vaut la peine de rouler sur le Flying Cloud

Goku il apprend finalement à voler, ce qui rend finalement le Flying Cloud inutile pour lui. Pourtant, c’est un moyen de transport emblématique pour Goku pendant l’enfance de la « Dragon Ball« Original. La Nuage volant est un nuage dans lequel Goku Il peut chevaucher, mais c’est une entité spéciale qui ne permettra qu’aux purs de cœur de le chevaucher avec succès. Cela fait du Flying Cloud le reflet de la nature juste de Goku, qui est presque l’antithèse de ses racines Saiyan.

5. Apprenez à voler

« Dragon Ball«Il a atteint un niveau si élevé où il est tout à fait naturel que tout le casting vole à des vitesses énormes, et il est facile d’oublier que c’est une compétence que tout le monde devait maîtriser. Goku Il ne sait pas voler de façon innée et découvre comment contrôler cette capacité utile à sa sortie de l’adolescence. Le vol change la stratégie de combat de Goku, et c’est une autre capacité qui se résume au contrôle du ki, pas à l’état de Goku comme Saiyan. De nombreux humains et d’autres races savent comment voler « Dragon Ball».

6. Sait utiliser les Dragon Balls

le Boules de dragon Ils sont un outil très convoité dans la franchise anime. Ils sont la cause du voyage qui commence la série en premier lieu, a sauvé des vies et aidé à guérir les catastrophes. La collection de Boules de dragon Il faut pouvoir faire un vœu, mais cela demande aussi un peu plus. L’utilisateur doit connaître la phase appropriée à invoquer Shenlong, qui peut même être dans une langue différente selon le Boules de dragon. Goku il en est bien conscient et sait comment faire sortir Shenlong si nécessaire.

7. Gérez votre énergie pour le Kamehameha, le Genki-Dama et d’autres attaques

Le sang Saiyan de Goku lui permet de se transformer de manière impressionnante et d’accéder à une puissance incroyable. Pourtant, vous avez également à votre disposition des techniques exceptionnelles avant même le Super saiyan devenir la norme.

L’élan de Super saiyan fait une grande différence, mais Goku reçoit encore beaucoup d’attention pour des compétences comme Kamehameha Oui Genki dama. Goku connaît des dizaines d’attaques énergétiques puissantes, mais ces deux deviennent les capacités caractéristiques de Goku, et ce sont des compétences que tout le monde peut maîtriser.

8. Il a pu utiliser la téléportation instantanée

Les personnages de « Dragon Ball«Ils atteignent un niveau de vitesse où ils sont impossibles à voir à l’œil humain standard. Cette vitesse est généralement suffisante pour faire le travail, mais Goku maîtrisez un moyen de transport encore plus rapide qui est essentiellement la téléportation.

La transmission instantanée vous permet de Goku bloquez l’énergie de quelqu’un d’autre et transportez-vous jusqu’à votre emplacement. Goku apprendre la téléportation de course instantanée Yardrat, qui est ouverte à enseigner ses compétences puissantes aux bonnes personnes. C’est une capacité rare, mais cela n’a rien à voir avec saiyan.

9. Apprenez des techniques comme la fusion

Fusion est un sac mélangé pour les fans de « Dragon Ball». C’est un moyen facile pour les personnages de devenir radicalement plus forts lorsqu’ils unissent leurs forces, mais il est surutilisé dans certaines situations. La fusion peut définitivement devenir incontrôlable, et il y en a plein « Dragon Ball«Cela tourne autour du potentiel inhérent à la technique.

10. Vous pouvez utiliser l’Ultra Instinct

« Dragon Ball SuperMaintient la tradition de la franchise vivante et introduit de nouvelles façons extrêmes de Super saiyan Au mélange. Bleu Super Saiyan semble être le sommet, mais Goku atteint une puissance encore plus grande pendant la Tournoi du pouvoir quand tu fais l’expérience Ultra instinct pour la première fois.

le Ultra instinct c’est un style de combat mystérieux, mais Factures fait référence à la façon dont Dieux de la destruction ils peuvent le faire, ce qui signifie que c’est une transformation où la race de l’utilisateur n’est pas importante.