Dragon Age 4: Un ordre important fait à nouveau son apparition

Il est aussi bon que confirmé que vous êtes Dragon Age 4 à nouveau sur la médaille élite de Gardiens gris alias Gardien gris se réunira. Parce que Christian Dailey, producteur exécutif du jeu, a maintenant publié une photo sur Twitter montrant l’un des Guerrier en armure complète spectacles.

Qui sont les gardiens gris?

Les Grey Wardens sont constitués d’un certain nombre de guerriers qui se distinguent par leur compétences spéciales au combat distinguer. Ils ne recrutent que les meilleurs, quelle que soit leur origine, leur classe sociale ou leur passé. Donc, peu importe si quelqu’un est un noble ou un criminel. Ceux qui ont suffisamment de talent sont des candidats potentiels pour la commande.

Les Grey Wardens ont un travail: Les Grey Watchers ne se soucient pas des problèmes conventionnels. Votre tâche est avant tout de lutter contre eux Arch démons (Archidémons) – dieux antiques par le la corruption ont été corrompus et maintenant en tant que dragons du côté de la Couvée sombre combat.

Sommes-nous en train de rejoindre les Grey Wardens?

Jusqu’à présent, BioWare a révélé peu de choses sur l’histoire du jeu. Cependant, ils ont déjà confirmé dans le passé que le spawn sombre réapparaîtra. Il est donc logique que nous ayons également le Voir à nouveau les gardiens gris devenir. Cependant, leur retour dans la quatrième partie n’était pas encore certain.

Selon toute probabilité, cependant, nous ne rejoindrons pas l’ordre. Parce que cette fois, le personnage principal n’est pas censé être un héros prophétisé qui se fraye un chemin jusqu’à une position de pouvoir. Bien plus, l’histoire de « Dragon Age 4 » devrait tourner autour de quelqu’un qui n’a aucun pouvoir et faire face à une menace ignorée par les autorités. Si vous deviez rejoindre les Gardiens, cette description ne s’appliquerait plus.

Que savons-nous d’autre de Dragon Age 4?

La quatrième partie de la série de jeux de rôle se termine directement à la fin du DLC Inquisition Intrus à. Il est déjà certain que vous visitez la ville magique de Tevinter et une grande partie du jeu se déroulera ici. Votre adversaire est Solas, un vieil ami des prédécesseurs.

«Dragon Age 4» © EA / BioWare

Et la sortie? La date de sortie de « Dragon Age 4 » est encore inconnue. Cependant, vous devrez être patient pendant un certain temps. Parce que bien que le jeu déjà taquiné en 2016 il y en avait un en 2019 Redémarrez le développement et donc une sortie ne sera plus probable qu’à partir de 2022.